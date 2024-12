Sișu Tudor n-a fost niciodată la vot! ”Acum o să mă duc! Nu aș vedea România cu o femeie lider, dar…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Sișu Tudor vorbește despre copiii săi, relația cu femeile din viața lui, istoria și contextul politic actual. Rapper-ul explică de ce nu a fost niciodată la vot până acum și de ce vrea să schimbe acest lucru începând cu anul acesta.

Invitat la CANCAN EXCLUSIV, Sișu Tudor dezvăluie de ce nu a mai ieșit cu nicio femeie de șase luni încoace, în ce relații se află cu cei doi copii ai săi din relațiile anterioare, dar și cum a trecut peste perioadele petrecute în spatele gratiilor. Iar asta nu este tot! Artistul abordează și subiectul alegerilor și spune de ce nu a fost niciodată la vot până acum.

”Occidentul a intervenit în sute de alegeri, s-au pus, s-au dat jos guverne, unde au vrut ei. De când e lumea se întâmpla aceste lucruri. Problema e ca la noi nu există niciun partid care să aibă o doctrină. O doctrină înseamnă să urmărești ideile, crezurile și să fii toată viața dedicat chestiunii respective. Comuniștii, din păcate, au fost foarte dedicați. Acum nu mai există o doctrină. (…)

Politicienii trebuie să cuprindă dorințele poporului și să le ducă mai departe. Problema e ca politicienii noștri au murit la Gherla și la Aiud. Noi, genetic, am pierdut foarte mult din moștenirea noastră oameni ca Eliade, Brâncuși, generalul Ion Antonescu. Genele lor nu s-au perpetuat. Liderii noștri au fost decapitați și băgați la Gherla. Noi acum suntem urmașii unor oameni de la țară care încercăm să ne facem un drum, pentru că oamenii care au zidit țara aceasta au murit omorâți de niște străni și de niște români frustrați. Acestea sunt problemele, nu alegerile de astăzi. Ceea ce se întâmplă este pentru că seva poporului a fost tăiată”, a spus Sișu Tudor, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

”Nu aș vedea România cu o femeie lider, dar…”

Deși recunoaște că nu a fost niciodată la vot până anul acesta, Sișu Tudor vrea să schimbe acest lucru de acum. Motivul?

”N-am fost în viața mea la vot, pentru că am considerat că sistemul vrea doar să ne vadă votând, indiferent ce facem acolo acolo, doar să vadă că actul se petrece, restul se rezolvă după aia. Am fost doar la referendumul pentru familia. Însă acum o să mă duc la vot, pentru că s-a inflamat prea tare situația. Toate partidele ar trebui să stea liniștite, Președintele nu are așa multă putere.

Nu am încredere în niciunul dintre candidați, să mi se pare că este vreunul un orator extraordinar, dar îmi susțin părerile, atâta tot. Nu aș vedea România cu o femeie lider, dar aș vedea România cu o femeie administrator. Nu aș vedea o femeie în rolul lui Mihai Viteazul, dar aș vedea o femeie în rolul lui Alexandru Ioan Cuza.

Trebuie să vedem de ce fel lider avem nevoie. Femeile au o sumă de calități pe care noi nu le avem, dar și bărbații au niște calități pe care femeile nu le au”, a încheiat Sișu, la CANCAN EXCLUSIV.

