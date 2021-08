Situație dramatică. O mamă cu 5 copii, gonită de acasă de soțul ei: „Nu am unde să mă duc”

O femeie de 30 de ani din Bacău, mamă a cinci copii, a ajuns în stradă după ce soțul ei a dat-o afară din cauza geloziei. Bărbatul consideră că femeia a avut o relație cu un fost șef de al ei.

Potrivit spuselor ei, bărbatul a dat-o afară pentru că o bănuiește de infidelitate și susține că cei trei copii pe care îi au împreună sunt, de fapt, ai altui bărbat.

Mama rămasă pe drumuri neagă acuzațiile și spune că este dispusă se facă testele de paternitate pentru a dovedi că spune adevărul. „Zice că nu sunt copiii lui. Zice că am avut o relație cu șeful meu și zice că sunt copiii lui”, a afirmat femeia, la Antena 1.

Bărbatul are o versiune diferită

Soțul are, însă, o versiune complet diferită. Potrivit acestuia, femeia a plecat singură de acasă, după ce s-au certat. „Eu nu am gonit-o! Am dat la 112 că ea a plecat de acasă. Ne-am certat. Nu mă mai pot înțelege cu ea. Îi vedem toate mesajele de le trimitea la altă persoană. Eu i-am zis să ne înțelegem”, a afirmat soțul Mihaelei în cadrul unui apel telefonic.

Mai mult, femeia susține că atât socrii, cât și cumnatul au jignit-o și au agresat-o fizic, însă soțul spune că aceștia doar s-au apărat.

Cât despre presupusa infidelitate a femeii și paternitatea lui, bărbatul susține că soția lui i-a recunoscut că sunt copii altuia. „Dumneaei mi-a zis râzând că seamănă cu omul cu care a fost, cu șeful ei”, a mai spus acesta.

