Cât câștigă pe zi un om care cerșește pe străzile din Bacău. O localnică avertizează: „Să vă gândiți de 2 ori înainte de a le oferi un ajutor ”

O internaută a publicat, de curând, pe grupul de Facebook Orașul Bacău, o postare care i-a uimit pe oamenii care au văzut-o. Totul are legătură cu un cerșetor.

Concret, femeia povestește cum un tânăr cerșetor, în vârstă de 21 de ani, pe care a vrut să îi ajute să își găsească un job, i-a dat un răspuns la care nu se aștepta. Iată despre ce este vorba:

„Mai devreme am fost la hipermarket pentru cumpărături și in față supermarket-ului am dat de un baiat tânăr desculț si murdar. Îmi spune timid :” doamnă, te rog dă-mi și mie un ban să îmi iau de mâncare „. Îl întreb politicos: ” ce vârstă ai?”, îmi răspunde : „21”. Îi explic că lucrez pentru o agenție de recrutare ce caută forță de muncă (persoane NECALIFICATE ) pentru Olanda și dacă își dorește o schimbare, îl pot ajuta cu un loc de muncă.

El, bineînțeles m-a întrebat cât este salariul, îi explic pe îndelete oferta și că salariul de baza NET este intre 270-300 € / săptămână (cu ce rămâne în mâna după ce s-au scăzut : cazare, impozit și asigurare medicală, pentru un program de 8 ore /zi). Mă întreabă curios : ” cât inseamna?”, ii răspund: ” intre 1300- 1500 de lei pe săptămână, DAR, dacă ești harnic poate crește, prin bonusuri „. Se uita in jos si zâmbește șiret și dezinteresat așadar îl intreb : „tu cât câștigi din cerșit?” și mândru îmi raspunde : 500 de lei pe zi”, a scris internauta.

Sfatul pentru oamenii care dau bani la cerșetori

Femeia își încheie povestea cu un sfat pentru toți cei care ajută oamenii care cerșesc cu bani, atunci când îi văd pe stradă. „Există atât de multe persoane cu studii superioare în România care muncesc pe brânci și câștigă mult mai puțin. Când mai întâlniți astfel de persoane vă rog să vă gândiți de 2 ori înainte de a le oferi un „ajutor””, se arată la finalul poveștii.

