Situație explozivă la Astra »» Ioan Neculaie: „Intru și eu în grevă!”

Patronul Ioan Niculae a taxat în termeni duri prestația rușinoasă pe care fobaliștii lui Costel Enache au avut-o în duelul pierdut cu Viitorul, scor 4-1 pe teren propriu în meciul din runda a IV-a din play-off-ul Ligii 1. Niculae nu a trecut cu vederea gestul fotbaliștilor de a se antrena zilele trecute ca urmare a faptului că sunt restanțe financiare către ei și a spus că după acest joc intră și el în grevă.

„Intru şi eu în grevă. Nu mai vin. Îi las să facă ce cred ei de cuviinţă, pentru că în afară de a cere, mai trebuie să şi dea. Dar asta nu înseamnă că îi punem la zid”, a tunat Ioan Niculae, la finalul partidei.

Dacă la Astra situația este explozivă în shimb la Viitorul, Gică Hagi est epe cai mari. Cu un pas în finala Cupei României și la patru puncte de podiumul Ligii I, Hagi a avut numai cuvinte de laudă după joc la adresa elevilor săi.

„O victorie frumoasă, jucând un fotbal foarte bun, fiind foarte serioşi. Cu toate că am schimbat foarte mulţi jucători, dar, cum am spus şi înainte de meci, aveam încredere mare, pentru că e o echipă care avea şi tinereţe şi avea şi jucători de experienţă. Cred că cel mai bun jucător astăzi pe teren a fost Achim, care a jucat senzaţional în faţa apărării. Mă bucur mult pentru el, pentru că a stat şi rezervă, a suferit, că lui îi place să joace. Încă o dată, felicitări echipei mele, pentru că am fost foarte serioşi, am tratat serios, am jucat foarte bine, am venit să câştigăm şi mă bucur că am şi marcat multe goluri. Ganezu mic (n.r. George Ganea) are calităţi foarte bune. A făcut bine că a venit la noi şi probabil era momentul just, momentul corect. El a învăţat multe pe unde a fost şi cred că e un jucător interesant”, a declarat Gică Hagi.