Situație în Maramureș: două nunți și un botez au fost oprite de polițiști și jandarmi într-o comună aflată în carantină

Două nunți și un botez au fost oprite de polițiști și jandarmi în comuna Rencea din județul Maramureș, după ce regulile au fost încălcate. Incidentul a avut loc în cursul serii de sâmbătă. Cum localitatea se află în carantină din cauza numărului mare de infectări, invitații au fost trimiși acasă, după ce oamenii legii au întrerupt distracția. După acest episod, patronii și angajații restaurantului au ieșit să protesteze în stradă vis-a-vis de interdicțiile impuse în pandemie, arată stirileprotv.ro.

Două nunți și un botez au fost oprite de polițiști și jandarmi

Comuna Rencea are rata de incidență de 7,99 la mia de locuitori, iar autoritățile au declarat localitatea în carantină încă de la începutul săptămânii. Însă, cei care și-au programat evenimentele susțin că au mai putut amâna data, precum și administratorii localului. Totodată, aceștia susțin că au rămas cu pierderi mari, iar seara trecută au fost amendați cu 15.000 de lei de către oamenii legii.

”Evenimentul a fost întrerupt, iar organizatorul și operatorul economic au fost sancționați contravențional. Până în acest moment au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 39.000 de lei”, spune Ionel Cozma, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș.

Patronul restaurantului, însă, susține că localul a avut de suferit în timpul cât a stat cu obloanele trase în pandemie, anul trecut: ”Am pierdut tot anul trecut și am luat-o de la zero în mai. Toți angajații sunt vaccinați, că ne-au spus că nu putem să lucrăm și azi suntem în aceeași situație. Anul trecut am stat șase luni închiși, suntem în pragul falimentului”.

