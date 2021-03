Situație jenantă! O clientă a unui magazin celebru de haine a fost umilită când a mers la casa de marcat

O clientă a unui celebru magazin de haine a fost șocată de situația în care a fost pusă de unul dintre vânzătorii magazinului. Femeia a fost acuzat că a schimbat eticheta produselor cu un preț mai mic.

Totul s-a întâmplat într-un mall din Iași. Femeia a mers la cumpărături și a trecut pragul unui celebru magazin de haine. Aceasta și-a ales câteva produse iar atunci când a ajuns la casa de marcat a avut parte de o surpriză. Casierul i-a cerut un preț mai mare pe produsele respective.

Potrivit biz.ro, clienta magazinului a susținut că prețul unui produs era de 79.99 lei, iar atunci când a vrut să achite i-a fost cerută suma de 99.99 lei. Mai mult, a fost acuzată că a schimbat eticheta de pe produs. (CITEȘTE ȘI: ȚEPELE TRASE DE MAGAZINELE ONLINE FANTOMĂ CARE PRETIND CĂ VÂND PRODUSELE UNOR BRANDURI CELEBRE)

„Pe data de 31.01.2021 s-a întâmplat. Am intrat în magazin și am ales două rochii care erau expuse pe un stand. O rochie costa 79.99 lei. Când am ajuns la casierie mi s-a spus că, de fapt, costa 99.99 lei. I-am explicat vânzătorului că pe etichetă scrie clar că prețul este de 79.99 lei. Când a văzut că insist cu această explicație, mi-a spus că sunt clienți care schimbă intenționat etichetele. Și tot insista să-mi spună asta de față cu toată lumea din magazin.”, a declarat femeia.

„Nu pot fi acuzată că aș fi făcut eu asta”

Clienta magazinului s-a simțit foarte jignită de situația în sine. Femeia a susținut că nu este vorba de bani, ci de felul în care a fost acuzată pe nedrept, și cum a fost tratată de angajați, care au făcut-o de râs în fața celorlalte persoane din magazin. (VEZI ȘI: CE A PUTUT SĂ FACĂ UN BĂRBAT ÎNTR-UN MAGAZIN, CHIAR DE VALENTINE’S DAY. CASIERIȚA NU VA UITA NICIODATĂ GESTUL ACESTUIA)

„Eticheta de pe produs era întreagă, nu avea cum să fie schimbată. Aici nu este vorba de bani, ci de atitudinea față de client. Dacă eticheta ar fi fost schimbată, ce legătură am cu asta? Ei trebuie să verifice marfa. Nu pot fi acuzată că aș fi făcut eu asta. Niciodată nu mi s-a întâmplat acest lucru. Am făcut o reclamație și la Protecția Consumatorului”, a mai spus client magazinului.

În urma acestui incident, reprezentanții magazinului au transmis că sunt situații în care prețurile nu sunt actualizate la raft, în momentul în care se fac modificări, dar nu au transmis un punct de vedere oficial legat de situația prezenta.