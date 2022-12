Situație șocantă în casa „Mireasa”! Una dintre concurente a ajuns de urgență la spital. Simona Gherghe a răbufnit în direct: „Erai în comă alcoolică”

Un episod ce a șocat audiența s-a petrecut, recent, în casa „Mireasa”. Una dintre concurentele emisiunii a ajuns de urgență la spital. A fost nevoie de intervenția medicilor, după ce tânăra a consumat o cantitate mare de alcool. Aceasta a leșinat în baie și a fost găsită inconștientă de către o altă concurentă.

Miruna, una dintre concurentele emisiunii „Mireasa”, a fost protagonista unei întâmplări ce a șocat pe toată lumea. Cum sezonul se apropie de final, concurenții au avut parte, așa cum spune tradiția, de o petrecere a burlacilor și burlăcițelor. Participanții au dat drumul la distracție, iar alcoolul a făcut parte din ecuație. Atmosfera s-a încins, iar Miruna s-a lăsat purtată de val puțin prea mult.

După mai multe pahare de alcool, tânăra a pierdut controlul. Aceasta a leșinat în baie, fiind găsită inconștientă de către o altă colegă. A fost nevoie de intervenția medicilor, iar Miruna a ajuns la spital. Se pare că aceasta a fost la un pas de o tragedie, intrând în comă alcoolică, potrivit spuselor Simonei Gherghe.

„N-am vrut să vă șochez cu imaginile astea, dar chiar a fost grav. Și sper să fie ca o lecție. Știi ce scrie pe biletul tău de externare? (n.r.către Miruna). Doamna doctor a scris cu litere mari: «STOP ALCOOL!». Cine știe ce și-au imaginat oamenii ăia, când ești cu diagnostic etilism acut, deci, erai în comă alcoolică. La un pas de atac de cord, puteai să faci stop cardiac.”, a răbufnit Simona Gherghe în direct.

„Nu-mi aduc aminte nimic”

Din fericire, Miruna nu a pățit nimic grav și, pare că și-a învățat lecția. Tânăra a recunoscut că a consumat într-un timp scurt numeroase pahare cu alcool, iar la un moment dat a simțit că i se face rău. Aceasta a mărturisit că nu își mai amintește prea multe din tot ce s-a întâmplat.

„La un moment dat am simțit că mă ia foarte rău amețeala. Ce s-a difuzat mai devreme, de la dans, nu mai țineam minte. Eu eram prezentă acolo, dar nu-mi aduc aminte nimic, cum am dansat. Știu clar că am vorbit cu Gabriela (n.r. o altă concurentă) și acolo a fost ultimul moment pe care mi l-am amintit. Nu mai știam că m-am dus la toaletă, nu-mi aduc aminte nimic.

Eu, dacă merg la o petrecere, beau vin cu suc, dar dacă simt că m-am amețit după o cană, două, că atât îmi este de ajuns, mă opresc. Aici a fost vorba că am dat toate shot-uri. Și a fost unul după altul, la un timp relativ scurt. Nu am știut că voi reacționa așa, când am simțit amețeala aceea m-am oprit”, a declarat Miruna.

