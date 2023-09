Smiley a lăsat-o pe Gina Pistol în vacanță cu fiica lor și s-a întors de urgență în București! Ce s-a întâmplat în miez de noapte: „Vă anunț cu regret”

După o perioadă destul de aglomerată, Smiley și Gina Pistol au decis că este momentul pentru o binemeritată vacanță. Așa că, au plecat în Grecia, împreună cu micuța Josephine, unde se bucură de ultimele zile de soare. Însă, în mijlocul vacanței, artistul a fost nevoit să își abandoneze soția și fiica și să se întoarcă de urgență în București. Care a fost motivul pentru care Smiley și-a scurtat sejurul?

În ultimele zile, Smiley, Gina Pistol și micuța Josephine s-au relaxat sub soarele din Grecia. Cei trei au decis să profite din plin de finalul sezonului estival, așa că distracția a fost în toi, iar preparatele delicioase nu au lipsit din program. Însă, în mijlocul vacanței, Smiley și-a anunțat fanii că a fost nevoit să plece de urgență și să se întoarcă în România.

„Vă anunț cu regret că am părăsit vacanța”

După câteva zile de reaxare, Smiley a renunțat la plaja elenă și s-a întors în România. Cu noaptea în cap, artistul și-a făcut bagajul și a pornit la drum. El și-a anunțat și fanii din mediul online că și-a pus pe pauză concediului și că a plecat de lângă soția și fiica sa.

„Vă anunț cu regret că am părăsit vacanța, cu noaptea în cap, mai precis 3:30 dimineața. Direcția București”, a spus Smiley, în mediul online.

Smiley a avut de parcurs un drum lung. A călătorit cu avionul, a schimbat trei autobuze, iar în cele din urmă a ajuns acasă la părinții lui, acolo unde s-a bucurat de o masă copioasă. După vizită, artistul s-a pregătit și a fugit către concert, căci acesta este motivul pentru care și-a întrerupt vacanța. Înainte de a programa mica escapadă alături de familia sa, cântărețul și-a luat angajamentul că va cânta la un eveniment și nu a putut să își dezamăgească fanii.

„După două avioane și trei autobuze, am ajuns în siguranță la București. Am mers repede la ai mei, unde am mâncat bun de tot, după care am mers acasă, m-am schimbat și am plecat la concert. (…)”, a mai spus Smiley, în mediul online.

„Noi am rămas în liniște și pace”

Deși Smiley a trebuit să își întrerupă vacanța, Gina Pistol și micuța Josephine au rămas în Grecia. În lipsa artistului, cele două s-au distrat „ca fetele” și s-au bucurat în continuare de atracțiile turistice pe care meleagurile elene le au de oferit.

„Dar noi am rămas în liniște și pace, tot în vacanță. Am luat micul dejun ca fetele, apoi am mers la plajă. După ce Josephine și-a ales costumul de baie, am stat la plajă, am alergat, am făcut castelul prințeselor, am luat prânzul. Soare, mare, nisip, și plajă, apoi am mers ca fetele, la somnul de frumusețe”, a spus Gina Pistol.

Însă, cele două fete nu au stat prea mult singure, căci imediat ce a terminat concertul, Smiley a făcut drum întors. Cântărețul a părăsit, din nou, țara și s-a întors în vacanță, acolo unde a fost întâmpinat cu brațele deschise și mulți pupici de către soția și fiica sa.

„A doua zi dimineață, m-am pornit înapoi în vacanță. Am fost întâmpinat cu pupici și îmbrățișări de la fete, apoi le-am scos la un cocktail, pe plajă. Continuăm vacanța tot în trei, de aici încolo, până la final cu dans și voie bună”, a mai precizat Smiley.