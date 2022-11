Smiley a rămas fără voce! Vestea teribilă a fost făcută chiar de către cântăreț

Duminică dimineață, Smiley (39 de ani) s-a trezit fără voce, iar artistul și-a anunțat imediat fanii de pe Instagram. Cântărețul a menționat că a intrat în pauză vocală. Iată câte zile nu va mai putea cânta partenerul Ginei Pistol și ce trebuie să facă pentru a-și reveni cât mai repede.

A fost o zi grea pentru Andrei Tiberiu Maria, alias Smiley. Cântărețul s-a trezit fără glas, dar din păcate nu se știe când îi va reveni vocea. În aceste zile, vedeta trebuie să aibă grijă la ceea ce bea, mănâncă, dar și în mediul în care stă. Va trebui să ia tratament medicamentos pentru a putea cânta din nou și nu are voie să stea în frig sau curent.

”Azi m-am trezit… și abia pot să vorbesc. Intru în pauză vocală”, a scris Smiley, duminică dimineață, pe InstaStory.

Spre seară, artistul a publicat un videoclip simpatic cu fiica sa, în timp ce mâncau orez cu lapte. O parte dintre internauți l-au sfătuit pe Smiley să mănânce orez cu lapte, deoarece acest preparat îl va ajuta să își revină cu gâtul. Josephine, copilul pe care cântărețul îl are cu Gina Pistol (41 de ani), a fost surprinsă de către tatăl său în timp ce se ”bălăcea” în castronul cu orez.

Sindromul pe care îl are Gina Pistol

Josephine Ana Maria a venit pe lume pe 9 martie 2021, iar de atunci viața Ginei Pistol și a lui Smiley s-a schimbat radical. La începutul anului, atunci când încă nu avea o bonă angajată pentru fiica ei, prezentatoarea de la Chefi la cuțite, mărturisea faptul că viața de mamă nu este una tocmai ușoară, mai ales pentru ea care suferă de sindromul ”sclava Isaura”.

„Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Nu pot să stau. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut. Parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate. Mă epuizez, mă plâng că mă epuizez.

M-am trezit. Am schimbat copilul. Am pregătit micul dejun pentru copil. Am spălat filtrele la umidificatoare, am pus apă în umidificatoare. M-am pus să gătesc, am strâns în urma mea, am spălat vasele. Am filmat ceva. Simt că mai am foarte multe lucruri de făcut.

Mă plâng aici pe Instagram pentru că nimeni nu mă înțelege, încă. Eu și când sunt în vacanță… aspirator n-am. N-am acces la el, ca să fac curat în camera de hotel… Andrei tot timpul face mișto de mine. Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Mă simt vinovată dacă stau”, a povestea Gina Pistol, în luna aprilie, pe rețelele de socializare.

