Smiley și Gina Pistol au plecat din țară cu Josephine. Cum arată micuța cuplului, în avion

Gina Pistol (41 de ani) și Smiley (39 de ani) au plecat în prima vacanță cu fiica lor. Cei doi artiști au decis că e momentul pentru o escapadă și au plecat din țară pentru concediu, cu avionul.

Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și juratul de la Vocea României au luat-o pe micuța lor fiică și au plecat în vacanță. Inițial, cei doi voiam să plece singuri, dar s-au răzgândit, considerând că Josephine este destul de mare.

Smiley și Gina Pistol au avut o perioadă încărcată, motiv pentru care au simțit nevoia de a lua o vacanță. Amândoi lucrează extrem de mult, fiind oameni de televiziune, așa că au decis să-și ia o pauză binemeritată. (CITEȘTE ȘI: Suma colosală cerută de Smiley și Gina Pistol ca să vină la o nuntă, în 2022. Ea, să-ți prezinte evenimentul. El, să cânte o noapte întreagă)

Gina Pistol: „Mi-e foarte greu să cred că aș putea să plec fără copil”

În urmă cu puțină vreme, Gina Pistol a spus că se simte foarte obosită și că are nevoie de timp liber. Încă de atunci, prezentatoarea de la Antena 1 spunea că nu se vede plecând fără micuța sa.

„A fost o perioadă ciudățică, de asta nu am făcut nici postări pe Instagram. Nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva.

Tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, stau și eu cu copilul, gătesc. Avem o doamnă care ne ajută, dar atunci când vine la noi tot timpul îmi dau și eu de lucru, mă chinui singură. Tot timpul sunt ocupată.

Poate că e și din cauza faptului că nu am avut o vacanță de multă vreme. Mi-e foarte greu să cred că aș putea să plec fără copil, doar că nu ești în concediu cu copil. Am nevoie de câteva zile doar pentru mine, clar”, a spus Gina Pistol pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cum își alintă Smiley și Gina Pistol fetița: ”Așa îmi doresc să-i spun mereu”)