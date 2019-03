Șoc în showbiz! Nicolae Guță, tentativă de sinucidere

Nicolae Guță este un artist cunoscut în toată țara. Participă la numeroase evenimente și este super apreciat. Puțină lume știe că, în urmă cu mai mulți ani, cântărețul a avut o tentativă de sinucidere. Totul din cauza unei povești de dragoste care nu s-a încheiat deloc bine pentru el.

”Eu am știut pas cu pas unde se ajunge. Am vrut, dar am renunțat. De multe ori plângeam și îmi spuneam: „Fraiere, încă nu e timpul!” Nici ei nu i-a fost bine, am înțeles că s-a otrăvit, a vrut să moară, a luat pastile. Dar nu pentru mine, pentru iubirile ei. Ea s-a îndrăgostit imediat, dar nu i-a fost bine și nici nu cred că-i va fi pentru că este un om foarte dificil. Ana este o femeie extraordinată și bilibilantă”, a declarat Nicolae Guță la emisiunea ”Poveștiri adevărate”.

În 2016, se lăuda că a slăbit 30 de kilograme!

”Am avut 104 kilograme și probabil că din cauza supărărilor și viața mea din trecut în neregulă mi-a găsit remediul și alinarea în arta culinară. Știu să fac mâncare și mi-am administrat cam 104 kilograme. Cu așa femeie frumoasă, manierată am slăbit. Mi-aș dori să mănânc ce mănâncă ea și cum mănâncă ea. Deocamdată rezultatul este pe drumul cel bun și aș vrea să îi mulțumesc Cristinei. Când ne-am cunoscut, aveam 104 kilograme și mâncam ca un porc”, declara Nicolae Guță.