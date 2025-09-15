Șoc într-o intersecție din Timiș! Doi adolescenți au fost aruncați într-un șanț după un impact violent

Doi tineri de 17 ani din Timiș, un băiat și o fată, au ajuns la spital după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată că tinerii au intrat cu viteză într-o intersecție fără să se asigure, fiind loviți de un autoturism care circula regulamentar și proiectați într-un șanț.

Din fericire, consecințele accidentului au fost ușoare. Băiatul, aflat la volanul motocicletei, a suferit doar câteva zgârieturi, iar fata a scăpat doar cu o sperietură. Ei nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urmă cu o zi, pe data de 14 septembrie, a avut loc un accident rutier produs în jurul orei 13:05, în Sectorul 1, la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii. Potrivit informațiilor oficiale ale Brigării Rutiere, o tânără de 23 de ani, care conducea un autoturism pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un alt vehicul care circula pe bd. Mircea Eliade. Impactul a proiectat primul autovehicul într-o mașină aflată în spatele său. Conducătoarea auto a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Toți șoferii testați cu alcooltestul au avut rezultate negative.

În plus, unul dintre conducători a părăsit locul accidentului înainte de sosirea poliției. Cercetările continuă, fiind coordonate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

