BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani

Sfârșitul de săptămână a fost marcat de două accidente rutiere deosebit de grave, produse în Italia și Germania, în urma cărora mai mulți români și-au pierdut viața. Familii întregi au rămas îndoliate, iar comunitățile în care victimele trăiau și munceau sunt în stare de șoc.

Duminică dimineață, pe Drumul de Stat 124 (cunoscut drept „Maremonti”), în apropiere de localitatea Grammichele, Sicilia, s-a produs o coliziune frontală între două motociclete, în urma căreia trei persoane au murit pe loc. Printre victime se numără și un român stabilit de mai mulți ani în Italia, Marius Ionuț Mihalache, în vârstă de 40 de ani, originar din județul Bacău.

Cine este românul care a murit în Sicilia

Bărbatul se afla pe motocicleta sa atunci când a intrat în coliziune cu un alt vehicul pe două roți, condus de un cuplu de italieni, Nunzio Parisi (33 de ani) și Giuliana Briguglio (39 de ani). Impactul a fost atât de violent încât niciunul dintre cei implicați nu a mai avut șanse de supraviețuire. Autoritățile italiene au intervenit rapid la fața locului, mobilizând echipaje medicale și solicitând chiar și un elicopter pentru transportul de urgență al unuia dintre răniți, însă manevrele de salvare s-au dovedit inutile.

Zona în care s-a produs tragedia este recunoscută pentru gradul ridicat de risc rutier, șoseaua Maremonti fiind frecvent scena unor accidente grave din cauza curbelor periculoase și a traficului intens de motociclete. Carabinierii au demarat o anchetă pentru a reconstitui circumstanțele exacte ale coliziunii, încercând să afle dacă viteza, infrastructura sau o eventuală eroare de conducere au dus la impactul fatal.

Pierderea lui Marius Ionuț Mihalache a lăsat în urmă o familie distrusă. Acesta locuia în Comiso, Sicilia, împreună cu soția și fiica lor. În scurt timp, familia urma să se mărească, soția fiind însărcinată în opt luni. Românul era cunoscut în comunitate ca un om muncitor și întreprinzător, administrând o afacere în domeniul prelucrării fierului forjat și aluminiului.

Tot în acest weekend, un alt eveniment rutier tragic a avut loc în Germania, în nordul landului Hessa, pe șoseaua L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. Un autoturism în care se aflau mai mulți tineri români a pierdut controlul într-o curbă periculoasă, ieșind de pe carosabil și izbindu-se de copaci.

