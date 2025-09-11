BREAKING | Fostul președinte al echipei Palermo, găsit mort în casă. Prima ipoteză despre decesul lui Paul Baccaglini

Paul Baccaglini, fostul președinte al clubului Palermo, a fost găsit fără viață în locuința sa din Milano, la vârsta de 41 de ani. Potrivit presei italiene, autoritățile nu exclud ipoteza unei sinucideri.

Trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit marți, 9 septembrie, de partenera sa. Primele informații sugerează că moartea ar fi putut fi cauzată de un gest voluntar.

Născut în Statele Unite dintr-un tată american și o mamă italiană, Paul Baccaglini a devenit cunoscut publicului prin aparițiile sale în emisiunea satirică „Le Iene”. Moartea lui a surprins pe toată lumea, lăsând un gol imens în urma sa. Echipa italiană a transmis un comunicat de presă plin de regret în care anunța decesul.

„Palermo FC, împreună cu președintele Dario Mirri și întreaga familie City Football Group își exprimă condoleanțele pentru trecerea prematură în neființă a lui Paul Baccaglini, președintele clubului în ultimele luni ale sezonului 2016-17”, a anunțat gruparea din Serie B.

În 2017, a ocupat pentru scurt timp funcția de președinte al clubului Palermo. Planul său era să achiziționeze pachetul majoritar de acțiuni al echipei Rosanero, împreună cu un fond de investiții, însă tranzacția nu s-a finalizat niciodată.

„Baccaglini voia să preia Palermo cu 20 de milioane de lire sterline în rate, dar nu avea nimic în spate” afirma Maurizio Zamparini, fostul președinte al consiliului de administrație la Palermo FC.

Cu ce s-a ocupat Paul Baccaglini de-a lungul vieții

Paul Baccaglini a copilărit în Statele Unite, țara tatălui său, însă după terminarea liceului s-a mutat în Italia, țara de origine a mamei sale, pentru a urma o carieră în baschet. A evoluat timp de doi ani la Unione Basket Padova, echipă din a treia ligă italiană, înainte de a renunța prematur la sport.

Ulterior, s-a făcut remarcat în media italiană, devenind un prezentator de radio și televiziune cunoscut pentru sarcasmul său caracteristic. Pe lângă activitatea în showbiz, Baccaglini a lucrat și în domeniul financiar, iar într-un interviu a dezvăluit că are peste 60 de tatuaje.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani

UPDATE. Activistul Charlie Kirk, aliat al lui Trump, a murit după ce a fost împușcat la un eveniment universitar din Utah