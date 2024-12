Șoc total pentru Oana Mizil: evacuată forțat! + Factură de necrezut! Cine îi face viața un calvar?

Ultimii ani au fost o adevărată încercare pentru Oana Niculescu Mizil. După ce a fost jefuită, a trecut prin condamnarea fostului soț, a suportat nu mai puțin de 16 fertilizări in vitro pentru a deveni mamă, iar apoi, când a crezut că și-a găsit fericirea alături de Marian Vanghelie, povestea lor de dragoste s-a încheiat. Acum, soarta i-a mai dat o lovitură neașteptată: proprietarul vilei în care locuiește cu chirie, împreună cu fiica sa, i-a cerut să plece de urgență și să achite o sumă colosală!

Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie, Oana Mizil, a pierdut un proces important în instanță, în urma căruia a fost obligată să evacueze locuința pe care o ocupă în județul Ilfov. Decizia îi impune fostei deputate nu doar să părăsească proprietatea, ci și să achite sume considerabile de bani.

Conform hotărârii, instanța a dispus rezilierea contractului de închiriere semnat pe 19 iunie 2022 între Oana Mizil și reclamantul Laurent Pascal Pierredon.

Astfel, pe lângă evacuarea din imobil, Oana Mizil trebuie să plătească 55.000 de euro drept daune pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, 10.110,83 lei reprezentând alte daune-interese, 4.500 de euro pe lună începând din mai 2024 și până la evacuarea efectivă a imobilului, contravaloarea utilităților (gaz, curent, apă) începând cu aceeași dată, precum și penalități de întârziere pentru chiriile restante calculate din septembrie 2022 până la plata completă.

În plus, instanța a obligat-o pe fosta deputată să achite și suma de 11.896,69 lei pentru cheltuielile de judecată suportate de reclamant.

Oana Mizil mai are un termen în acest proces în februarie 2025, însă șansele sunt mari ca decizia judecatorilor să rămână neschimbată.

Drama ascunsă a Oanei Mizil

Deși în ultimii ani a fost o prezență rară în spațiul public, recent ea a acceptat invitația de a vorbi în podcastul Ilincăi Vandici, acolo unde a povestit inclusiv despre multiplele încercări de a rămâne însărcinată, o perioadă grea care a marcat-o.

”Am încercat iarăși vitro, am încercat până… (…) 16, toate împreună (n.r. fertilizări în vitro) și… în schimb, am ajuns la un preot, la un părinte extraordinar, care se zicea și se zice că se roagă pentru femeile care nu pot avea copii. El s-a rugat pentru Nadia Comăneci, a făcut copil, s-a rugat pentru Andreea Marin, pentru Sanda Ladoși, eu am vorbit cu toate și mi-au zis: “Oana, este adevărat!”, după ce am fost la el și ne-a dat canonul și dânsul s-a aruncat în genunchi că așa face, se roagă noaptea între 02:00 și 05:00 dimineața. (…)

El spune de fiecare dată: “Mai am încă o pereche de gemeni.”, are 600 sau 700 de copii până acum. Și m-am dus la dânsul în septembrie, s-a uitat așa la mine și zice: “Mă bucur că ați venit, o să aveți copil în trei luni!”, am zis Doamne… părintele ăsta e puțin… nu e… și pe urmă zic: “Ok, ce trebuie să fac?, și zice: “Un canon.”, mi-a dat 5 acatiste, zilnice, 40 de zile, dacă întrerupeam o zi, o luăm de la capăt.

Țin minte că m-am dus la o nuntă cu Marian, undeva în Brăila și l-am trimis pe la nuntă și eu mi-am terminat de citit în camera de hotel și pe urmă m-am dus și eu la nuntă, adică nu am renunțat nicio zi. În octombrie, sfârșitul lui octombrie, început de noiembrie, am terminat canonul, la fel și eu, în genunchi când puteam, cu post mult și cu rugăciunea. Așa am simțit eu că trebuie să fac, am zis că poate păcatul acela din tinerețe, cumva trebuie să-l șterg prin foarte multă credință și cu patos așa… și în decembrie am rămas gravidă, dar a fost ceva fenomenal!”, a declarat Oana Mizil în cadrul interviului.

Oana Mizil: ”Tot timpul vorbesc cu Marian la telefon”

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit în noimebrie 2022, după 11 de ani de relație. Deși au apărut zvonuri că la mijloc au existat tensiuni între ei, fosta deputată a lămurit că a rămas în relații bune cu fostul partener.

”Suntem bine, și eu, și fetița. Tot timpul vorbesc cu Marian la telefon despre fetiță. Vorbim mai des decât înainte și ne înțelegem mai bine. Nu știu dacă o să ne mai împăcăm, asta doar Dumnezeu știe ce o să fie cu noi. Eu sunt bine așa cum sunt”, a mărturisit aceasta într-un interviu.

