Șocant! Cum arată acum și ce s-a ales de Nelu Curcă din La Bloc, la 12 ani de la terminarea filmărilor serialului de la Pro TV

Viața sa a suferit o transformare radicală. Mihai Coadă – Nelu Curcă din cunoscutul serial ”La Bloc” care a fost difuzat de Pro TV între 2002 – 2007 – s-a retras la o mănăstire și nu mai joacă decât în piese religioase.

Mihai Coadă poate fi găsit la mănăstirea Turnu, aflată lângă Ploiești. Iar actorul spune că nu s-a călugărit – nu a depus jurământul – și participă doar la o parte din activitățile mănăstirii. Recunoaște că schimbarea din viața lui a pornit de la… Dan Puric.

“Nu m-am călugărit, chiar dacă am îmbrăcat rasă la strană. Acum vreo 10 ani, domnul Dan Puric ne-a chemat să cântăm cu corul de la mănastire în spectacolele de la sala Rapsodia, din Bucureşti. Ca să nu apărem pe scenă oricum, ne-au confecţionat rase de la Mănăstire. Şi atunci am primit canon, ca atunci când suntem la strană să fim îmbrăcaţi în rasă. Aici particip doar la o parte din activităţile mănăstirii, vin la slujbe, duminica şi în sărbătorile religioase. Nu am un nume pentru că nu sunt închinoviat (n.red. – aceasta însemnând că nu a depus jurământul). Dacă aş fi primit măcar statutul de frate sau rasofor, atunci într-adevăr era altceva”, spune Mihai Coadă.

Mihai Coadă are un băiat, o fată și două nepoțele

Familia lui Mihai Coadă se află în Ploiești. Are bucuria incomensurabilă de a fi și bunic, având două nepoțele pe care le iubește foarte mult. Surprinzător ”Nelu Curcă” și-a sfătuit fiica să nu se apuce de actorie.

”Dar eu am familia în Ploieşti, sunt căsătorit, am un băiat şi o fată şi două nepoţele. Una de 6 ani şi una de 4, Bianca Maria şi Sofia Maria, care se uită şi ele la serial în reluare, cum o fac şi alţi copii, şi nu le vine să creadă cât de mare este diferenţa între ce văd la tv şi ce au în faţă. Fetei mele i s-a năzărit la un moment dat să facă teatru şi am sfătuit-o să nu se apuce. A făcut finanţe-bănci, n-a vrut să aibă şef şi şi-a făcut un restaurant. Iar băiatul e IT-ist, e o pasiune mare. Amândoi sunt bine”, a declarat actorul pentru click.ro.