Unul dintre cele mai de succes show-uri din România își începe filmările pentru al 10-lea sezon, care va fi difuzat în toamna acestui an. Aniversarea primului deceniu de „Vocea României” vine cu surprize pentru fanii de pe micile ecrane. Tudor Chirilă, Irina Rimes și Smiley, antrenorii cu experiență, au primit alături de ei două figuri fresh. Theo Rose și Denis Roabeș sunt revelațiile noului sezon al emisiunii de la Pro TV. Solistul trupei „The Motans” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre noua titulatură, cea a antrenorului de voci dornice de afirmare.

Piesele lui Denis Roabeș au făcut înconjurul topurilor, ajungând rapid în preferințele fanilor, ce puneau pe repeat opera artistică a cantautorului de peste Prut. Noul jurat de la „Vocea României” este consacrat pentru modul în care transmite emoția pieselor sale, element decisiv și în alegerea concurenților pe care va miza în lupta pentru marele premiu oferit de către Pro TV.

La nivel de realizare personală, Denis afirmă că se simte pregătit pentru noua provocare, episod al vieții care l-a luat puțin prin surprindere.

„Sunt sigur că am ce să ofer concurenților!”

Denis Roabeș este una dintre vocile ce nu ar putea fi încadrate într-un curent artistic fix, deoarece, odată cu apariția trupei „The Motans”, în anul 2016, industria muzicală autohtonă s-a schimbat fundamental.

Sensibilitatea pieselor, ritmul acestora, precum și intensitatea cu care solistul își conturează opera, au viralizat instant creațiile band-ului „The Motans”. Piesa „Weekend”, elaborată alături de Delia, însumează aproape 32 de milioane de vizualizări.

Prin urmare, devine lesne de înțeles de ce Denis Roabeș s-a alăturat antrenorilor precum Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirilă și Theo Rose.

„E un entuziasm amestecat cu un soi de gardă. Sunt aici ca să ajut oamenii, nu poți să fii anxios în asemenea situație. A fost neașteptat, am mers la audiții, am făcut-o din plăcere, am zis să o fac, să văd cum e, for fun. Și când m-au sunat și mi-au spus «Vezi că ai să fii în Vocea!», nu îmi venea să cred.

Credeam că cineva face o glumă. Adică mă simt pregătit pentru acest tip de show, de spectacol, de concurs. Sunt gata, sunt sigur că am ce să ofer concurenților de la Vocea României, dar pur și simplu eu nu m-am gândit niciodată că aș face parte dintr-un juriu!”, ne-a declarat Denis Roabeș.

(NU RATA: PRIN CE „CALVAR” A TRECUT SOLISTUL DE LA „THE MOTANS” ÎNAINTE DE A FI CELEBRU. CE FEL DE MUNCI A FĂCUT DENIS ROABEȘ LA MOSCOVA)

„Capacitățile vocale sunt o chestie de gust…”

Noul antrenor de la „Vocea României” mai explică și ce elemente ar trebui să aibă concurentul pentru care va întoarce scaunul la audițiile pe nevăzute.

„Trebuie să transmită, să înțeleagă că muzica e despre trei elemente: vibe, despre mesajul pe care îl transmiți și cum îl poți transmite, dacă poți să atingi tu inimile alea sau nu!

Uită-te la mine, capacitățile vocale sunt o chestie de gust, nu e neapărat să duci 10 game sau 10 octave. E foarte important să știi cum mânuiești cu această voce!”, ne-a mai declarat Denis Roabeș, noul jurat de la „Vocea României”

(CITEȘTE ȘI: THE MOTANS ȘI FLORIAN RUS, PROMENADĂ „PE STRĂZILE DIN BUCUREȘTI”! ARTIȘTII PUN LA CALE COLABORAREA CARE „ATACĂ” TRENDINGUL)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @themotans