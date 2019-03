Primele imagini cu solistul de la The Motans & iubita secretă

Denis Roabeş, este fără doar și poate, unul dintre cei mai discreți artiști de pe scena muzicală românească. Solistul de la The Motans a încercat să își țină mereu „jumătatea” departe de ochii curioșilor. Și totuși… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut, în exclusivitate, primele imagini cu artistul și iubita lui „secretă”. (CITEȘTE ȘI: FIUL LUI DAN BITTMAN, ANCHETAT DE PROCURORII DE LA ”CRIMĂ ORGANIZATĂ” ÎNTR-UN DOSAR DE TRAFIC DE DROGURI!)

De când au venit de pe meleagurile de dincolo de Prut, basarabenii talentaţi au dat lovitura în România, scoțând hituri pe bandă rulantă. Așa se întâmplă și în cazul formației The Motans care, pur și simplu, s-a instalat, cu mare succes, în topurile muzicale de la noi din țară. Dacă, în plan artistic, este un cântăreț ce se deschide în fața fanilor săi, în plan personal, Denis Roabeş, solistul trupei The Motans, este cât se poate discret.

La plimbare, cu ochii pe telefon!

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Denis în zona Parcului Herăstrău din Capitală. Dacă mulți dintre artiștii celebri obișnuiesc să folosească gărzi de corp și mașini luxoase, solistul trupei The Motans pare să fie om cât se poate de simplu. Nu se sfiește să meargă pe jos alături de persoana iubită, îmbrăcat modest și fără fițe.

„Echipați" lejer, dar în ton cu vremea de afară, Denis și iubita sa, Dara, tânăra pe care a încercat să o țină "la secret" până acum, s-au plimbat agale prin zona parcului. Într-o formă de zile mari, Denis părea preocupat să-i explice iubitei sale câteva dintre planurile pe care intenționează să le pună în practică. La un moment dat, un filmulet de pe telefonul tinerei le-a captat atenția, iar preț de câteva minute cei doi au mers cu privirile ațintite către micuțul ecran.

”Am încercat să o împac – am scris o piesă”

Provocat în cadrul unui interviu, fondatorul de la “The Motans”, una dintre cele mai în vogă trupe, a lăsat garda jos şi a vorbit despre fosta iubită, care i-a frânt inima. Versurile hitului “Jumătate Stai” ascund, de fapt, povestea de dragoste a solistului trupei “The Motans” alături de o tânără din Rusia. Denis Roabeş a povestit că a iubit o rusoaică alături de care a şi locuit o perioadă în Moscova, dar, pentru că ea a primit o ofertă la muncă, a plecat din oraş, iar relaţia lor s-a destrămat.

Ulterior, ei şi-au reluat povestea de iubire, însă flacăra nu a mai ars la fel de intens, iar Denis a recunoscut că a încercat să o recucerească scriindu-i meloodia „Jumătate Stai", în care a pus mult suflet. Şi, deşi, rezultatul nu a fost cel dorit, artistul moldovean şi rusoiaca au rămas prieteni.

“Pentru o fată (n.r.: a scris piesa «Jumătate Stai») pentru care am avut o pasiune – e rusoaică. S-a întâmplat când stăteam la Moscova şi ea a fost nevoită să plece în alt oraş şi eu am rămas acolo. Nu m-a părăsit, după s-a întors acasă, a fost OK o perioadă, după care gata. (…). Da, am încercat să o împac – am scris o piesă. Am rămas în relaţii foarte bune”, a mărturisit Denis de la “The Motans” în cadrul unei emisiuni.

