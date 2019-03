Cutremur în industria XXX din întreaga Europă. S-a confirmat cea mai neagră temere! Nacho Vidal, unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme pentru adulți, a fost depistat cu HIV! El a ”lucrat” și cu românce super-celebre, printre care Sandra Romain și Alyssia Kent. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă detalii cutremurătoare.

Industria europeană a filmelor pentru adulți este în stare de șoc. Nacho Vidal, pe numele lui real Ignacio Jorda Gonzalez, este, oficial, infectat cu HIV! Motiv pentru care, marți, s-a trimis o circulară către toate casele de producție din Europa pentru a stopa filmările, timp de două luni. Astfel că, în această perioadă, vedetele XXX sunt obligate să stea departe de platourile de filmare.

A contractat boala după o sesiune de filmări cu transsexuali!

În vârstă de 45 de ani, Nacho Vidal ar fi fost diagnosticat cu HIV la o clinică de renume din Barcelona. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu Zoltan Nagy, cunoscut drept “Regele filmelor porno din România”, care a oferit câteva detalii interesante. Actorul catalan s-ar fi “pricopsit” cu această boală după ce a participat la un turneu. În prezent, este sub atenția medicilor specialiști.

“Nacho Vidal a contractat această boală la o sesiune de filmări cu transsexuali. De aici i se trage toată nenorocirea. Boala este în stadiul 1, în clipa de față face tratament, ia medicamente… Cert este că nu va muri, va trăi în continuare. După ce s-a aflat de boala lui Nacho, casele de producție din Europa au oprit filmările timp de două luni, după aproape 30 de ani. Informații legate de Nacho Vidal am primit de la Massimo Bonera, unul dintre cei mai importanți jurnaliști pe termă erotică și filme XXX din Europa”, a spus Zoltan Nagy pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Nacho Vidal a “lucrat” inclusiv cu românce celebre

Vestea că Nacho Vidal are HIV le-a determinat pe multe dintre partenerele sale să facă teste de specialitate pentru a afla dacă au luat virusul. De asemenea, și alte actrițe care nu au întreținut neapărat raporturi sexuale cu spaniolul au recurs la același gest.

De-a lungul timpului, Nacho Vidal a avut ca partenere inclusiv românce, multe dintre ele celebre în industria XXX. Sandra Romain, Alyssia Kent, Julia de Lucia, Sensual Jane, Jasmin Black, Angelika Black și Donna Bell sunt actrițele autohtone care au lucrat cu Nacho Vidal.

Sandra Romain a apărut inclusiv la un trio, “Animal Trainer”, la care, în afara lui Nacho Vidal, a mai luat parte și Rocco Siffredi.

S-a retras și a deschis un club de noapte în București!

Altfel, Zoltan Nagy s-a retras din industria care l-a făcut celebru și s-a apucat de afaceri. Și-a deschis un club de noapte în Capitală, unic în țara noastră.

“Per total, întreaga industrie XXX scârțâie, mai ales în Europa. Tot mai mulți producători, actori, impresari aleg să se retragă, își caută alte joburi. Un factor hotărâtor în regresul industriei ar putea fi pornografia gratis pe internet. Plus că, în ultimii patru, cinci ani, târgurile erotice nu s-au mai organizat. De ceva timp, am lăsat industria XXX deoparte și manageriez poate cel mai exclusivist și elegant club de noapte din România, Nightclub Vegas București”, ne-a mai declarat Zoltan Nagy.

