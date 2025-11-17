Acasă » Știri » Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează

Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 16:27
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Data la care are loc solstițiul de iarnă. Foto: Profimedia

Anul 2025 marchează solstițiul de iarnă pe data de 21 decembrie, moment care reprezintă oficial începutul iernii din punct de vedere astronomic și ziua cea mai scurtă a anului. În România, evenimentul va avea loc la ora 17:03, ora locală, iar de la acest punct, durata zilelor va începe să crească treptat, în timp ce nopțile se vor scurta, urmând ciclul natural al anotimpurilor.

Spre deosebire de iarna meteorologică, care începe pe 1 decembrie, iarna astronomică este determinată de poziția Soarelui pe cer. În ziua solstițiului, Soarele atinge cea mai sudică poziție pe sfera cerească, aproximativ 23°27′ sud față de ecuator, situându-se deasupra Tropicului Capricornului. Această poziție determină ca răsăritul și apusul să fie simetric deplasate spre sud, fapt care duce la cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului.

Cum ne poate afecta solstițiul de iarnă

În timpul solstițiului de iarnă, Soarele apare aproape staționar pe cer, variind foarte puțin la amiază. Acest fenomen explică de ce zilele sunt atât de scurte în această perioadă și de ce nopțile ating durata maximă anuală. La latitudinea medie a României, în jur de 45°, Soarele se ridică la doar aproximativ 21° deasupra orizontului în momentul prânzului, iar durata luminii zilei scade până la aproximativ 8 ore și 50 de minute, în timp ce noaptea ajunge aproape de 15 ore și 10 minute.

Solstițiul de iarnă ne afectează în mod direct prin reducerea duratei zilelor și creșterea nopților, ceea ce influențează ritmul nostru circadian și nivelul de energie. Lipsa luminii naturale poate provoca senzația de oboseală, somnolență mai mare și, în unele cazuri, stări de melancolie sau modificări ale dispoziției, fenomen cunoscut sub denumirea de tulburare afectivă sezonieră.

„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

În plus, temperaturile mai scăzute și zilele mai scurte modifică modul în care ne organizăm activitățile zilnice, programul de muncă și timpul petrecut în aer liber. Totodată, lumina redusă afectează producția de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor și a sistemului imunitar, iar corpul începe să se adapteze treptat, pregătindu-se pentru zilele care vor deveni din ce în ce mai lungi după solstițiu.

Cea mai norocoasă zodie pe final de 2025, potrivit Cristinei Demetrescu: își gasesc marea iubirea + mari câștiguri financiare

Ce semne îți trimite Universul, în funcție de luna nașterii. La ce te ajută aceste mesaje codate

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
Știri
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert…
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă,...
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori pot”
Adevarul
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați
Digi 24
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie...
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ...
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ...
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, ...
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături ...
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături de alți 14 polițiști
Vezi toate știrile
×