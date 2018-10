Sora Deliei a făcut marele anunț! Da, este adevărat: ”Jess va avea un frățior!”

Veste bombă în showbiz-ul din România! Oana, sora Deliei, este însărcinată cu cel de-al doilea copil al ei şi artista este cea care a făcut marele anunț.

Oana, sora Deliei este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni din nou mămică. Artista a vrut ca fanii să afle chiar de la ea că va aduce pe lume… un băiețel! Marele anunț că va deveni mămică de băiat l-a făcut chiar însăși Oana pe contul ei de Instagram. (CITEȘTE ȘI: SORA DELIEI, DECLARAȚII EXCLUSIVE DESPRE PROBLEMELE MEDICALE ALE BEBELUȘEI: „TREBUIE SCOS…”)

“Siiiii sunt foarte fericita sa-mi anunt toti prietenii caaa Jess va avea un fratior!!!! 🤯🤯🐣🍾🍾🍾🍾🍾

“fratior” are 4 luni in burtica si e sanatos si happy! ❤️ Eu si @raazvanu suntem foaarte fericiti, mai putin Jessu, care a inceput sa planga foarte tare cand a auzit ca “e baietel” :)) Much much love”, a scris Oana, pe pagina ei de Instagram.

Oana este căsătorită cu Răzvan Miheț

Dacă despre Oana toată lumea ştie că este sora Deliei şi la fel de pasionată de muzică, despre Răzvan Miheţ, soţul ei, nu se ştiu prea multe. Ei bine, tânărului îi plac adrenalina, viteza şi sportul. Soţul Oanei are un corp îndelung lucrat la sală, care l-a recomandat pentru coperta unei reviste dedicate bărbaţilor, dar şi pentru câteva reclame, scrie click.ro. Astfel, în 2014, Răzvan Miheţ a apărut pe coperta revistei “Men’s Health”. Recent, tânărul a apărut şi în reclamele stradale ale unui lanţ de hipermarketuri. (VEZI ȘI: SORA DELIEI, LA MOMENTUL DESTĂINUIRILOR! CUM S-A SCHIMBAT DE CÂND E MĂMICĂ: ”ÎMI ESTE GREU SĂ VĂD…”)

Mare iubitor de sporturi extreme, căţărări, parkour, surfing sau sărituri cu paraşuta, Răzvan a intrat în afaceri şi şi-a deschis o firmă prin care comercializează tricouri importate, mai multe vedete i-au purtat atunci tricourile, ajutându-l să-şi promoveze afacerea.