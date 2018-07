Emoții mari, miercuri, pentru campioana Sorana Cârstea, chiar acasă, la Târgoviște. Tenismena a făcut un gest extraordinar pentru a-i ajuta pe nou-născuții prematuri. (Promotiile zilei la monitoare) A donat toți banii obținuți într-un meci de tenis pentru un incubator.

Sorana Cârstea și-a petrecut toată copilăria la Târgoviște, unde are o casă cu părinții săi, Mihai și Liliana. Debutul în sport l-a făcut la o vârstă fragedă și curând, câștigând meci după meci, a devenit campioană și a adus renume țării.

La vârsta de patru ani, mama sa a fost cea care a îndrumat-o să facă o carieră în tenis. Tot mama ei a fost cea care a sprijinit-o cel mai mult pe parcursul evoluției sale ca sportivă și i-a fost alături și astăzi într-un moment important din viața ei.

„Mi-am dorit să dau ceva înapoi comunității”

Sorana a făcut un gest de suflet la Târgoviște și a donat 75.000 de lei în cadrul campaniei „Salvați Copiii” pentru achiziționarea unui incubator modern pentru Maternitatea de la Târgoviște.

„Acești bani pe care i-am donat au fost banii pe care i-am primit la confruntarea România-Elveția, banii pe care i-am câștigat jucând sub tricolorul României și mereu am spus-o pentru mine este o onoare să joc pentru România nu am făcut-o niciodată pentru bani. Având în vedere că sunt într-o situație privilegiată, mi-am dorit să dau ceva înapoi comunității și primul gând a fost să dau ceva înapoi orașului în care am crescut”, a declarat Sorana.

10% din copiii născuți la Maternitatea Târgoviște în 2018 au fost prematuri

La Maternitatea din Târgoviște s-au născut, în acest an, 60 de copii înainte de termen, ceea ce reprezintă o rată de 10% din totalul nașterilor.

„Am înțeles că era nevoie foarte mare, mă bucur enorm să fac acest lucru. Tocmai am fost să văd aparatul, iar în incubator erau gemeni din Ploiești născuți la 900 de grame respectiv un kilogram. A fost un moment emoționant pentru mine să pot să-mi dau seama că acest incubator va salva vieți și sunt extrem de mândră de ziua de astăzi", a mai spus tenismena.

Mama Soranei, Liliana Cârstea, a însoțit-o în vizita din secția de neonatologie și au admirat împreună bebelușii. Aceasta a vorbit și despre bucuria de a fi mamă și despre gestul Soranei, cu o modestie ieșită din comun.

De menționat că gemenii din incubator sunt din Ploiesti pentru că maternitatea deservește și județe vecine fiind maternitate de gradul III.