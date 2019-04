Sorana, ex-A.S.I.A, primele declarații despre sarcină: ”Doamne ajută!”

Sorana trăiește o poveste de dragoste ca-n filme și acum a făcut primele declarații despre o posibilă sarcină.

Sorana și-a găsit din nou liniștea în brațele noului iubit, după ce a avut o căsnicie eșuată. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cosmin, un tânăr cu zece ani mai mic decât ea. Acum este foarte fericită și vorbește cu drag despre bărbatul de lângă ea și nu exclude să se mărite a doua oară și… să devină mămică. (CITEȘTE ȘI: SORANA (EX-A.S.I.A.) A PICAT ÎN ISPITĂ… AM FILMAT-O ÎN MIEZUL NOPȚII CU MUSCULOSUL CARE A FĂCUT RAVAGII LA ”INSULA IUBIRII”!)

„Este un bărbat foarte frumos și foarte bun. Am mâncat doar ciudățenii, crabi mai ales, pentru că asta mi-am dorit. Am fost în multe excursii, am stat mult la soare, am mâncat încontinuu. Nu sunt însărcinată, nici n-aș avea cum să știu atât de repede, dar ”Doamne Ajută!” și dacă spun asta înseamnă că este în plan și ne gândim serios la acest lucru. După nici un shot, era discuție serioasă. Până acum fugeam de discuția asta cu copiii. La anul e un moment bun. Este un bărbat blând și de o bunătate rară. Este omul suprizelor.„, a mărturisit la ”Răi Da Buni”.

Sorana a fost în depresie după divorț

Sorana devenea cunoscută atunci când formaţia ASIA dădea lovitura în domeniul muzical autohton, alături de cele trei colege din formula iniţială. Însă, deşi pe plan profesional nu i-a mers deloc rău, pe plan personal a avut parte de ghinion, fiind nevoită să treacă printr-un divorţ dureros, cauzat de infidelităţile soţului. (VEZI ȘI: SORANA, EX-A.S.I.A., MĂRTURISIRI DUREROASE DESPRE TATĂL MORT ÎN URMĂ CU 8 ANI)