Sorin Bontea, de la Chefi la Cuțite, alături de traficanți de droguri! Chef-ul de la Antena 1 a dezvăluit momentele șocante pe care le-a trăit

Sorin Bontea este un bucătar de renume, pasionat de arta culinară și dedicat peste măsură meseriei sale. Celebrul jurat al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată la Antena 1 i-a cucerit fulgerător pe cei de acasă, atât prin talentul său în domeniul culinar, cât și prin simțul umorului. Cu toate acestea, Bontea este foarte rezervat în ceea ce privește viața personală.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că bucătarul chef a lucrat pe un vas de croazieră. Totul a început în anul 1998 și a durat 9 ani, însă experiența sa a fost unică și de neuitat, iar drept dovadă stau întâmplările prin care a trecut Sorin Bontea în această aventură. Juratul de la Antena 1 a povestit totul în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar, în urmă cu ceva timp.

Sorin Bontea: „Era din acela care depista drogurile”

Sorin Bontea nu a avut doar o viață plină de lapte și miere în aventura sa pe croazieră. Într-adevăr, a legat multe relații de prietenie și a trăit momente de vis, însă celebrul chef a fost nevoit să treacă și prin clipe grele.

Experiențele lui Sorin Bontea în timpul contractelor pe care le-a avut de-a lungul vremii pe navele de croaziere au fost uneori șocante. Pe vapoare, mexicanii erau angajați doar ca spălători de vase, însă își rotunjeau veniturile cu ajutorul drogurilor. Bontea a povestit cum se trezea foarte des cu controale ale poliției și cum era supus unor experiențe neobișnuite pentru el.

„M-am trezit, la un moment dat, cu un câine în pat, care mirosea totul din cabina mea. Am fost uluit. Era din acela care depista drogurile”, a mărturisit Sorin Bontea în podcast-ul „Fain&Simplu”, moderat de Mihai Morar.

Sorin Bontea: „Eu zic că asta m-a ajutat foarte mult în croazieră”

Meseria de bucătar i-a adus multe avantaje, iar unul dintre ele este acela că a putut călători în întreaga lume. Sorin Bontea a povestit că a reușit să viziteze tot ceea ce se putea, însă cel mai importat lucru este că a învățat să fie disciplinat.

,,Am lucrat pe vase de croazieră. Unii spun că este rău, alţii spun că este bine, eu zic că am văzut foarte multe, avantajul fiind nu neapărat că înveţi foarte multe în bucătărie, ci că înveţi să fii organizat, înveţi să respecţi reguli, ceea ce în bucătărie este esenţial.

Ideea este că eu am avut un foarte mare avantaj că în orice port m-am dat jos şi am gustat din ce se gătea acolo. Eu zic că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. În plus, am văzut cam tot ce se poate vedea în lumea asta. N-am văzut India”, a mai spus Bontea în cadrul podcast-ului.

