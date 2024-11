Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guță, este grav bolnavă! Se gândește să renunțe definitiv la cântări

Sorina, fosta soție și prima iubire a lui Nicolae Guță, are din nou probleme de sănătate. În urmă cu ceva timp, cea supranumită ”prințesa manelelor” ajunsese să nu mai poată respira fără mască de oxigen, iar acum este din nou pe mâinile medicilor. Ce a pățit, de fapt, fosta parteneră a manelistului.

Sorina Guță nu scapă de necazuri. De mai bine de 3 ani, fosta soție a lui Nicolae Guță se confruntă cu probleme grave de sănătate. În 2022, femeia ajunsese într-o stare atât de gravă încât era dependentă de masca de oxigen, din cauza problemelor cardiace și pulmonare, iar acum a ajuns din nou în atenția medicilor.

Recent, cea supranumită ”prințesa manelelor” a ajuns din nou pe patul de spital. De această dată din cauza unei răceli agresive. În cadrul unui interviu, Sorina Guță a mărturisit că necazul i s-a tras în urma unui concert. Afecțiunile de care suferă la nivelul plămânilor și al inimii au făcut ca o simplă răceală să o trimită direct la spital. În aceste momente, femeia urmează un tratament intravenos și va mai rămâne câteva zile sub atenta supraveghere a specialiștilor.

”Sunt internată în spital de câteva zile. Am răcit puternic, am fost și eu la o cântare și am răcit foarte puternic, a trebuit să vin la spital că mi-a scăzut oxigenul din sânge. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut în viață și-a mai arătat încă o dată dragostea și iubire față de mine. Să mergem toți cu Dumnezeu înainte, să fim mai buni, să ne abatem de la rău și să facem bine. Acum am răcit prea tare, eu nu am voie cu boala mea să răcesc, cred că am luat o gripă și au apărut complicațiile.

Voi mai sta câteva zile în spital, probabil îmi vor da drumul vineri. Mi-au pus niște perfuzii, niște antibiotice. Nu am mai luat concerte acum, mă mai gândesc, aș vrea doar să înregistrez la studio, nu mai vreau la evenimente, vreau doar să înregistrez, să scot piese pentru YouTube, pentru fanii mei”, a spus Sorina Guță pentru Spynews.