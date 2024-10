Soția lui Adrian Minune, la un pas de tragedie! Karmen, dezvăluiri cutremurătoare: ”Am decis cu tata să mergem în Turcia”

Recent, Karmen Simionescu a făcut mărturisiri surprinzătoare despre una dintre cele mai grele perioade prin care familia ei a trecut. Se pare că în urmă cu ceva timp, mama acesteia, Cati Simionescu, s-a confruntat cu unele probleme de sănătate grave și chiar a ajuns pe masa de operație. Acele momente au fost extrem de grele pentru întreaga familie, iar aceștia nu vorbesc aproape niciodată despre ce s-a întâmplat.

În urmă cu trei ani, în 2021, familia lui Karmen Simionescu traversa momente extrem de dificile. La acea vreme, Cati Simionescu a suferit un accident vascular cerebral, iar când a ajuns la spital a aflat că există și un anevrism. Au urmat clipe grele, iar în cele din urmă, femeia a ajuns pe mâinile medicilor din Turcia.

Recent, Karmen Simionescu a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, unde a făcut numeroase dezvăluiri din viața sa. Printre altele, artista a vorbit despre perioada grea în care mama ei s-a confruntat cu unele probleme de sănătate grave.

Aceasta a suferit un accident vascular cerebral, iar când a ajuns la spital a aflat că există și un anevrism. Ar fi fost nevoie de o operație, însă medicii români nu o puteau face, așa că mama cântăreței a primit un tratament dur, ce o ține mai tot timpul sedată.

„E relativă treaba asta cu frica, pentru că treaba asta cu suprimarea emoțiilor s-a aplicat și atunci. Creierul meu a intrat într-un mod. Noi am mers la doctori aici în țară și doctorii spuneau să mai stăm să crească acel anevrism, deoarece trebuia să fie de mai mulți centimetri ca să poată să fie operată la noi în țară.

Ei bine, pentru că nu suportau să o mai vadă pe Cati Simionescu în această stare, Karmen și tatăl său au hotărât să o aducă pe aceasta în Turcia și să rezolve problema. Medicii de aici au realizat operația, iar cât timp mama sa se afla pe mâna doctorilor, Karmen a trecut prin cele mai teribile stări.

Momentul a fost unul marcant pentru toți, iar în familia artistei nu se vorbește aproape niciodată despre acea perioadă dificilă.

„Am zis că nu e ok și împreună cu tata am decis să mergem în Turcia și să rezolvăm problema acum, de ce să așteptăm? Când am ajuns în Turcia s-a rezolvat problema cu bine. Cea mai grea noapte a fost cea în care a avut operația. Ea era în spital și noi la hotel.

Ai avut vreodată sentimentul că tu nu trăiești ce trăiești? Treci prin lucruri ca prin apă. Nu accepți realitatea pe care o trăiești, trăiești ca într-un vis. Exact așa a fost! Îmi blocasem toate sentimentele, absolut tot. Simțeam să plâng și nu plângeam. Abia după ce am simțit că s-a terminat totul și că e bine, abia atunci l-am luat pe fratele meu în brațe și am început să plângem. A fost greu rău! Noi nici nu vorbim vreodată despre perioada aia, în viața asta nu a fost, nu știu cum să-ți explic, nu a existat!”, a mai mărturisit Karmen Simionescu.