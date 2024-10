Soția lui Armin Nicoară e însărcinată!? Reacția surprinzătoare a celebrului saxofonist

Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc să devină părinți? Asta este întrebarea care se șușotește pe la colțuri de câteva zile. Ce-i drept, există mai multe detalii, care puse cap la cap dau același rezultat – Claudia Puican este însărcinată! CANCAN.RO a analizat cu atenție subiectul care frige în showbiz iar toată lumea așteaptă cu nerăbdare ca celebrul cuplu să facă marele anunț. Bine, la cum îi cunoaștem pe cei doi soți, cu siguranță își doresc să dea vestea oficial într-un mod fastuos, ori poate vor să mai aștepte o perioadă. Dar un lucru e cert, noi am observat, apropiații au observat, sursele au confirmat!

E știrea momentului, care stă în stand-by, gata să explodeze! Celebrul saxofonist Armin Nicoară se pregătește să devină tată! După ce cei doi soți au încercat o bună perioadă de timp să aibă un copil și au vorbit de multe ori și despre tratamente făcute la clinici de specialitate în acest sens, se pare că visul lor a devenit realitate.

În trecut, instrumentistul spunea că se teme de procedura care i-ar ajuta pe el și pe soția lui să devină părinți, Claudia Puican a dorit să țină totul secret, dar au ieșit la iveală informații și detalii care au dat-o de gol. Iar noi o să vorbim pe îndelete despre toate aceste aspecte.

Reacția lui Armin Nicoară referitor la sarcina soției sale

Îndrăgiții artiști trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. După momente dificile și emoții trăite la cote maxime, se pare că visul lor a devenit realitate, iar Claudia Puican este însărcinată. Surse din anturajul celor doi spun că vestea cea mare urmează să fie anunțată oficial. Dar nouă ne-a atras atenția încă un detaliu, care a ridicat semne de întrebare legate de acest subiect și pentru alte persoane publice. În urmă cu două zile, solista a postat o fotografie în care se poate observa că sacoul se așază într-un anumit fel pe talia soției lui Armin Nicoară.

Cea care a observat acest detaliu a fost și Dana Roba, care a lăsat un comentariu interesant: „Claudia, mi se pare mie, sau ești însărcinată? Se vede o burtică de graviduță prin acest sacou alb”, au fost cuvintele postate de makeup-artist la poza cu pricina. Claudia nu i-a răspuns Danei, în mod public, însă comentariul său a strâns mai multe like-uri, semn că și fanii artistei sunt de acord cu cele spuse de makeup-artistă.

Contactat de CANCAN.RO, Armin Nicoară a fost destul de evaziv în răspunsuri, nu a confirmat în mod oficial faptul că soția lui este însărcinată. Dar așa cum vă spuneam, cel mai probabil, cei doi vor să facă anunțul emoționant în alt mod.

„M-au sunat mai multe persoane și m-au întrebat, dar nu e adevărat. Nu știu de unde a apărut în presă lucrul acesta și cine a spus, dar nu știu de ce s-ar fi putut lega. Nu știu de unde a pornit toată situația. Noi nu am făcut nimic, am vorbit cu toată lumea, dar nu știu de unde s-a auzit că e posibil să fie așa. Eu sunt curios de unde a pornit totul, pentru că noi nici nu am fost la Paris. Până la copil, mai am de băgat mult (râde)”, a declarat Armin Nicoară.

