Soţia lui CRBL, mesaj emoţionant în mediul online. Artistul a plecat în competiţia „Survivor România” de la ProTV 

Soţia lui CRBL a transmis un mesaj emoţionant după ce partenerul său a plecat în competiţia „Survivor România”. Cei doi vor sta departe unul de celălalt câteva luni, însă aceasta speră că artistul se va întoarce victorios. Totodată, blondina a ţinut să îi reamintească faptul că, atât ea cât şi fiica lor, vor fi alături de el indiferent de rezultatul final.

Noul sezon „Survivor România” va începe în curând la ProTV. Concurenții se vor confrunta zi de zi şi vor participa la diverse jocuri pentru imunitate şi hrană.

CRBL se numără printre vedetele care au acceptat marea provocare. În cadrul emisiunii ”La Măruță”, acesta a declarat: “Sunt foarte pregătit! O să fie foarte frumos! Eu sper să mă distrez foarte mult și să adun cât mai multe amintiri frumoase. Am să mă bucur foarte tare de acest spectacol și acest concurs pentru că recunosc nu-mi place să pierd. Dar și când pierd, știu să pierd!

NU RATA: PRO TV VREA SĂ DEA LOVITURA! DE CE A FOST ALES, DE FAPT, CRBL SĂ PARTICIPE LA SURVIVOR ROMÂNIA

Soţia lui CRBL, mesaj emoţionant în mediul online

Elena împreună cu fiica sa l-au condus astăzi pe CRBL la aeroport. De acolo artistul a plecat în cea mai grea misiune din ultimii ani: supravieţuirea în junglă. Familia acestuia l-a încurajat şi i-a dat energie pentru a putea să treacă cu bine peste toate obstacolele.

„Stau cu telefonul în mână de ceva minute şi efectiv nu ştiu ce să scriu ….. emoţiile mă depăşesc… Daaar cum ar spune spaniolul : No pasa nada ? Cu zâmbetul pe buze, fruntea sus şi tot înainte, depăşim orice! Familia este cea mai puternică forţă pe care o are omul ! Muuult succes @eduardcrbl , suntem mereu lângă tine, chiar dacă la mii km distanţă!!! Pentru noi eşti nr 1, orice s-ar întâmpla! Te iubim!!! Cei mai mari fani ai tăi @alesia.world şi @elena.cerebela ??? Enjoy the ride!!!! Have fun!!! One lifetime experience ?Noi ne descurcăm , tu ştii ??????”, i-a transmis Elena partenerului său.

CRBL s-a mutat în Spania alături de cei dragi

CRBL a spus ”DA” unei noi vieți departe de Români. A simțit că este momentul să facă o schimbare radicală alături de soția lui, dar și pentru un viitor mai bun al fetiței lor. Artistul s-a îmbarcat în primul avion cu destinația Marbella-Spania, acolo unde a început o viață de la zero.

Cât despre meseria care l-a consacrat, CRBL nu se dezice de ceea ce iubește să facă: ”Scriu, fac muzică în continuare. Separat de treaba asta sunt de mult implicat în tot ceea ce ține de tehnologia asta nouă. De foarte mult timp sunt în zona asta. O să aduc un proiect aici, în România de care o să auziți. Mă interesează pentru că știu că vlog chain-ul o să fie o formă nouă de internet în viitor”, susține CRBL.

Sursă foto: Instagram