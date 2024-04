Soția unui deținut din România, dezvăluiri uluitoare! În ce condiții trăiește partenerul ei, condamnat la 3 ani de închisoare

Sistemul penitenciar din România se confruntă cu numeroase provocări, iar unele dintre ele sunt peste nivelul uman. Soțul unei femei este închis și trebuie să treacă prin încercări de neimaginat. În această situație extrem de dificilă, acesta a fost agresat și lăsat flămând, simțind pe propria piele greutatea și lipsurile din spatele gratiilor.

În România, penitenciarele sunt din ce în ce mai afectate de condiții de trai precare, igienă deficitară și acces limitat la îngrijire medicală adecvată. Experiențele traite de cei care ajung în închisoare sau de către familiile lor sunt atât de greu de conceput încât provoacă un profund disconfort și neliniște. Această realitate ridică întrebări esențiale cu privire la tratamentul și respectul pentru demnitatea umană în sistemul penitenciar românesc.

O femeie din România ale cărei soț a fost condamnat la o pedeapsă de trei ani de închisoare a împărtășit public despre condițiile precare în care se află soțul său în detenție. Aceasta a cerut sfaturi cu privire la modul în care ar putea să-l sprijine în această perioadă dificilă.

Pe rețelele de socializare, soția a dezvăluit că soțul ei împarte o cameră cu 25 de persoane, o situație cu adevărat copleșitoare. Ea a descris cum, încă din prima zi în noua cameră, soțul ei a fost agresat, fiindu-i furată mâncarea și țigările și fiind supus unor glume deplasate.

Deși bărbatul își dorește să-și execute pedeapsa fără incidente și să evite conflictele, soția este profund îngrijorată pentru siguranța și bunăstarea lui. Ea se teme să reclame comportamentul inacceptabil al colegilor de cameră la conducerea închisorii, îngrijorată de posibile repercusiuni. În această situație, se întreabă ce ar putea face pentru a-l ajuta să treacă peste aceste dificultăți și să se simtă în siguranță în timpul detenției.

„De curând soțul meu a intrat în penitenciar. Ieri perioada de carantină a expirat, iar astăzi a fost mutat în altă camera. Camera găzduiește aproximativ 25 pers, însă nu asta ar fi problema, ci faptul că astăzi a ajuns în camera și deja este agresat. I-a fost luată toată mâncarea de către colegi, țigările și este luat peste picior.

El nu dorește să între în conflict cu nimeni, nu este violent, are o pedeapsă de doar 3 ani pe care vrea să o execute fără probleme, suntem o familie obișnuită, avem un copilaș care are nevoie de tată acasă cât mai repede, nu are fapte de genul viol/ violențe/ trafic de persoane sau mai știu eu ce, să merite ”chinuit” de către colegi, nu a fost un pericol pentru nimeni, iar fapta e de alt tip. E un tip liniștit și nu vrea probleme. Îi e teamă să reclame comandantului comportamentul colegilor sau cel puțin asta mi-a dat de înțeles din puținul pe care l-am vorbit. Ce pot face să îl ajut? Pot cere audiență, pot cere să reclam și să îl protejez de colegii de cameră?”, a povestit aceasta pe grupul .