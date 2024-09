Soția unui fotbalist cunoscut de la noi a vorbit despre problema de sănătate pe care o are. Iată despre ce este vorba!

Irina Deaconescu, soția fotbalistului Cristian Manea, a făcut publică problema de sănătate pe care o are. Se pare că influencerița a ajuns la capătul puterilor și a apelat la fanii ei pentru a primi remedii.

Irina Deaconescu, despre problema de sănătate

Irina Deaconescu are o comunitate mare de fani, mai exact 1.1 mil. Influencerița își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce se petrece în viața ei. Recent, ea a abordat un subiect sensibil pentru ea și a cerut ajutorul celor care au trecut printr-o situație asemănătoare.

„Sunt într-un punct critic cu dermatita. Nici nu m-am spălat pentru că voiam să vă arăt concret. Am topul acesta de piele uscată în foarte multe zone de pe scalp și efectiv nu mai pot, chiar nu mai pot. Nu știu care-i varianta corectă. Am fost la dermatolog, e clar dermatită. Am urmat tratament, am luat pastilele alea în doză unică antimicotice de mai multe ori, nu vreau efectiv să mai îmi bag atâtea pastile în corp. Folosesc în continuare șampon special pentru dermatită. Le-am și schimbat la recomandarea medicului pentru că devii rezistent la ele la un moment dat. Nu poți folosi un șampon mai mult de o lună, nu-mi vine să mai fac nimic”, este mesajul transmis de Irina Deaconescu pe rețelele de socializare.

Irina: „E horror, e groaznic”

Soția lui Cristian Manea a împărtășit cu publicul detalii amănunțite despre gravitatea problemei de sănătate pe care o are și mărturisește că a ajuns într-un punct în care este în stare să încerce orice, pentru că toate remediile încercate până acum au dat greș.

„Am ajuns în acel punct în care pur și simplu caut alte remedii. Vreau să încerc și alte lucruri, vreau să descopăr că aia a fost momentul de start în care mi s-a declanșat mie dermatita, pentru că nu aveam dermatită de când mă știu. Pur și simplu a fost un moment cheie care s-a întâmplat, și de atunci am și câteva fire albe. Problema acum cu dermatita e că mi s-a extins și pe față, după urechi, în urechi, e horror, e groaznic. Am filmat atâtea clipuri pe care le-am șters pentru că aveam tot felul de cojițe și dacă mă scarpin e mult mai rău. Am încercat scrub, tot felul de chestii, nu mai pot. Dacă ați scăpat de dermatită, spuneți-mi ce pași ați urmat voi. Cum pot descoperi care sunt lucrurile care mă afectează o să merg și la alt doctor, dar cum am mutat acum mi-e greu să găsesc. Am avut un program haotic sunt sigură că și asta a afectat, dar chiar nu mai pot. Oamenii care trec prin chestia asta probabil mă înțeleg” , a continuat Irina Deaconescu.

Sursă foto: social media