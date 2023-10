Legende în concert!

Chris Norman, Smokie, va conceta la București 100% live pe 6 noiembrie la Sala Palatului

Luni, 6 noiembrie 2023, Chris Norman își va impresiona publicul la Sala Palatului. În deschiderea acestui spectacol 100% live vor urca pe scenă: Ovidiu Lipan Țăndărică, împreună cu Paul Ciuci, Compact, Jessie Baneș, Dan Negru și George Zafiu.

Chris Norman, vocea originală a trupei Smokie, revine în România alături de band-ul său, la Sala Palatului într-un concert memorabil – 100% live.

După succesul de pe BT Arena din Cluj de anul acesta, se pregătește un nou spectacol de proporții marca Chris Norman, Smokie, la Sala Palatului din București. Ovidiu Lipan Țăndărică și Jessie vor concerta în deschidere!

Jessie Baneș și-a anunțat concertul printr-o postare inedită pe rețelele sale de socializare, invitând publicul cu brațele deschise să participe la un spectacol de excepție:

„Dragii mei, am plăcerea să vă anunț că pe 6 noiembrie voi concerta la Sala Palatului, în deschiderea legendarului Chris Norman (Smokie), alături de inegalabilul Ovidiu Lipan Țăndărică! ✨😱 Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a concerta alături de acești monștrii sacri, emoționată pentru seara de 6 noiembrie și totodată mândră pentru această reușită profesională! Îi mulțumesc lui Radu Groza pentru că ne-a adus pe toți împreună și a organizat acest șir de concerte memorabile, fără el nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil!👌🏼👏🏼🎼”

Anul acesta se împlinesc 51 de ani de când toată planeta se întreaba Cine este Alice. Avem posibilitatea să aflăm pe 6 noiembrie la Sala Palatului din București într-un spectacol extraordinar Chris Norman împreuna cu trupa lui.

„Chris Norman are 72 de ani și este în puterea creației, lansează un album nou, care se numește Junction 55, are concerte în toată lumea și e pe coperțile revistelor. La noi era uitat la vârsta asta. Asta pentru că în România există discriminare de vârsta în toate domeniile, din păcate”. – ne-a declarat Dan Negru

Trupa alături de care va concerta celebrul artist britanic este formată din: Geoff Carline – chitară, voce, Martina Walbeck – Keyboards, pian, voce, Axel Kowollik – bass, voce, Dorino Goldbrunner – tobe, Rachel Parga – chitară, voce

Chris Norman a devenit celebru în anii ‘70, fiind primul solist al formației Smokie. Primul album, „Pass It Around”, a fost lansat în 1975, dar primul hit, „If You Think You Know How To Love Me” a venit abia un an mai târziu. Piesa a ajuns No1 în majoritatea țărilor europene. Au urmat hituri precum „Don’t Play Your Rock’n’roll To Me”, „I’ll Meet You At Midnight”, „Needles And Pins” sau „Living Next Door To Alice”.

Chris Norman a fost influențat încă din copilărie de muzicieni precum Elvis Presley, Little Richard, The Beatles, The Rolling Stones sau Bob Dylan. A debutat pe scenă la începutul anilor ‘70, dar succesul a venit alături de trupa Smokie. În 1978 a înregistrat un duet cu Suzi Quatro, „Stumblin’ In”, piesă ce avea să ajungă până pe locul 4 și dincolo de ocean, în Billboard Hot 100.

„Ideea cu a început cu acest minunat eveniment, care s-a dovedit a fi sold-out la la Cluj și acum în București, live pe 6 noiembrie, la Sala Palatului. Vrem să aducem muzica frumoasă, de calitate, care nouă ne place și sperăm ca cei cărora le place muzica aceasta să-i ia cu ei și pe tinerii din famiile lor pentru a le arăta ce înseamnă melodiile legendare, în vogă, chiar și peste zeci de ani”, ne-a declarat Radu Groza, organizatorul concertului.

„Mai este foarte puțin timp până la concert, biletele se epuizează rapid. La Cluj am avut sold-out pe BT Arena, și la București mai mult ca sigur vom declara epuizarea biletelor nu peste mult timp”, a mai adăugat organizatorul Radu Groza.

La București, artistul va fi cazat la hotel Artemis Mediterranean, care are o mâncare foarte bună și sănătoasă, având toată baza de carne de struț, char și mici de strut, pe care artistul îi va încerca, cu siguranță.

• VIP – 550 lei

• Categoria I – 450 lei

• Categoria II – 400 lei

• Categoria III – 350 lei

• Categoria IV – 250 lei