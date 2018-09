Spectacol marca „Ibracadabra” în MLS »» Zlatan a marcat al 500-lea gol al carierei!

Cu toate că formația sa a pierdut cu 5-3 duelul cu Toronto, starul suedez Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol la flash-interviurile de după meci.

”Ibracadabra” a avut motiv să sărbătorească având în vedere că în duelul contra celor de la Toronto a marcat cel de-al 500-lea gol al carierei.

Ibrahimovici a marcat în minutul 43, după o pasa venită din partea lui Jonathan dos Santos, cu o execuţie în stilul său caracteristic.

„Din punctul meu de vedere, este fantastic. Probabil că numărul meu de goluri e mai mare decât numărul de meciuri al tuturor băieților de pe teren. Este ceva uriaș! Sunt unul dintre cei care au marcat 500 de goluri în carieră. Era mai bine dacă am fi câștigat acest meci. Încă nu am văzut filmările cu golul, dar primesc multe mesaje în care mi se spune că este ceva nebunesc. Înseamnă că am făcut o nebunie. Felicitări celor de la Toronto! Această echipa va fi ținută minte ca echipa împotriva căreia am marcat golul 500. Nu e prima dată când sunt aplaudat de fanii echipei adverse. E frumos. Simt că suporterii adverși devin suporterii echipei mele. Se bucură când mă văd jucând. Se prefac că mă fluieră. Fac asta ca să arate că sunt loiali echipei lor, dar știu că în adâncul sufletului sunt fanii mei. Este foarte plăcut”, a declarat Zlatan Ibrahimovic după meci.

Acesta a fost al 17-lea gol marcat de Ibrahimovic de la venirea în MLS, în martie. „ibracadabra” se alătură lui Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, singurii jucători în activitate care au ajuns la 500 de goluri.

