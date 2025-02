Sportivul român medaliat cu aur la JO 2024 care a apărut într-un clip de-al lui Alex Velea cu Smiley. L-ai recunoscut când l-ai văzut?

Un sportiv român medaliat la Jocurile Olimpice 2024 a apărut într-un videoclip de-al lui Alex Velea cu Smiley! Cât de schimbat e în prezent! Timpul a trecut repede, iar acum se bucură de celebritate, mai ales după ce a scris istorie pentru România! Tu îl recunoști? Fanii nu și-au dat seama până acum!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre David Popovici, sportivul care a uimit pe toată lumea în ultimii ani. Tânărul a avut prima lui apariție pe vremea când avea numai 7 ani. La acea vreme, dublul medaliat pentru România a apărut în videoclipul celebrei piese „Cai verzi pe pereți”, melodie interpretată de Smiley, Alex Velea și Don Baxter.

Timpul a zburat, iar bineînțeles că multe s-au schimbat în viața lui David Popovici de atunci. Copilul de atunci s-a transformat într-un tânăr ambițios, care luptă pentru visele pe care le are în viață, lucru demonstrat la competițiile la care a participat.

Este important de precizat faptul că acest lucru a fost făcut public chiar de Alex Velea, care a mărturisit că David Popovici s-a distrat de minune în timpul filmărilor. Artistul a avut grijă ca de fiecare dată să fie atent cu copiii atunci când a venit vorba de astfel de proiecte. Tânărul înotător a descris experiența ca pe o zi trăită la Disneyland. Cu toții s-au distrat pe cinste atunci, iar acele clipe le rămân în memorie cu trecerea anilor.

„David mi-a spus recent că ziua aceea a fost pentru el ca un Disneyland. Ne-am jucat toată ziua și ne-am distrat pe platou. A fost unul dintre acele momente care îți rămân în suflet, iar faptul că el și-a amintit de mine și mi-a mulțumit pentru acea experiență este o bucurie enormă. Întotdeauna am încercat să fiu atent la copii și să le ofer o experiență plăcută. Asta am învățat din copilărie, de la tatăl meu, și mă bucur că am putut fi un model, chiar și pentru o zi, pentru David”, a declarat Alex Velea la Digi FM.