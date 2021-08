Stați fără grijă, rețeta e salvată – prezentatoarea TV a șters postarea de-ndată!

CANCAN.RO vă prezintă imagini de senzație cu Natalia Mateuț! În fiecare an, focoasa prezentatoare TV „se mută” în Mykonos, acolo unde distracția este la ea acasă. Peisaje superbe, domnișoare frumoase, băutură cât cuprinde, atmosferă de vacanță – un pachet complet și complex pe care oricine și-l dorește. Anul acesta, moderatoarea de la Antena Stars nu numai că a plecat pregătită din toate punctele de vedere pentru plajă, ci și pentru bucătărit! Și, pesemne că este foarte dedicată, a pus la cale o rețetă inedită de prăjituri și a postat pe Instagram direct ingredientele. Nu ne dăm seama ce este praful alb de pe masă, dar în mod sigur este ori zahăr pudră ori praf de copt. Ingrediente fără de care nicio prăjitură nu poate fi făcută!

Natalia Mateuț și-a luat gașca de prieteni și a plecat, pe tărâmul milionarilor – Mykonos. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars și-a luat la ea o mulțime de haine în bagaj, încălțări de tot felul, dar și câteva ingrediente necesare, în caz că trebuie să se gospodărească în bucătărie. Sau chiar în cameră! Pentru că, din câte vedem într-un insta story postat chiar de Natalia, aceasta a început pregătirile chiar pe masa de machiaj din cameră.

Pe Instagramul său, Natalia le-a prezentat urmăritorilor ei costumele de baie pe care urma să le îmbrace pe plajă. Super-sexy, nu avem ce spune mai mult, însă un detaliu a atras atenția tuturor.

A șters rapid postarea, pentru ca cineva să nu-i fure rețeta 🙂

Pozându-se în oglindă, Natalia Mateuț a uitat câteva lucruri pe măsuța de machiaj. Mai exact, blondina cu forme apetisante a omis faptul că își lăsase buletinul la vedere, o bancnotă de 1 leu, cam șifonată, căci i-a rămas și ceva rest după achiziționarea ingredientelor, dar și puțin praf de copt, sau poate zahăr pudră, sau poate făină. După ce și-a dat seama că cineva s-ar putea prinde de faptul că este o gospodină desăvârșită și i-ar putea fura rețeta, Naty a șters postarea cu pricina și le-a lăsat numai pe cele în care subiectul principal rămân costumele de baie sexy și formele ei de invidiat.

Stai liniștită, Natalia! Pe căldurile astea, nu știm cine ar avea plăcere să se apuce de gătit, așa că ingredientele tale sunt în maximă siguranță! Și pentru că s-a convins singură de faptul că nimeni nu-i poate fura secretul culinar, Naty a îmbrăcat costumul de baie și s-a dus rapid la piscină pentru a se răcori, dar și pentru a face câteva fotografii pe care să le împărtășească urmăritorilor ei din social media.

Natalia Mateuț vrea să se „tuneze”

Deși arată foarte bine, prezentatoarea de la Antena Stars este de părere că, după 30 de ani, e timpul pentru ceva intervenții estetice. În urmă cu puțin timp, Natalia Mateuț i-a povestit lui Dan Capatos că își dorește să-și mărească sânii și chiar să apeleze la o rinoplastie.

„N-am zis că acum (nr. mă operez). Întrebată dacă mi-aș mai face ceva pe viitor apropiat, am zis că mi le-aș face mai mari, doar nu mai mici. Dar nu foarte mari că aș avea probleme de spate și de cap. Niciodată n-am fost adepta operațiilor așa wow, am fost așa… cum m-a Lăsat Dumnezeu, așa sunt, și vreau să merg cât de cât pe frumusețea naturală.

Toată viața mea am avut un complex legat de nas, dar am zis că asta sunt, nu am ce face. Dar am nevoie, că am sinuzită, sunt dependentă de picături, dar nu sunt hotărâtă să o fac. Mai amân! Dar acum că am făcut 30 de ani am zis că merge câte o mică ajustare, lucruri normale”, a spus Natalia, la „Xtra Night Show”.