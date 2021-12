Ștefan Bănică face show la Antena 1 în noaptea de Crăciun! Ce alte vedete vor face parte din proiect

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun! Antena 1 a pregătit o surpriză neaşteptată pentru fanii postului. Ștefan Bănică Junior nu a putut susţine concertul său tradițional de sărbători, la Sala Palatului, însă şefii trustului s-au gândit la o soluţie.

Din cauza pandemiei, Ştefan Bănică Jr. a fost nevoit să îşi anuleze concertul pe care îl susţinea în fiecare an de Crăciun la Sala Palatului. În schimb, acesta a pregătit o altă surpriză pentru fani. Va oferi un spectacol de neuitat, alături de câţiva invitaţi speciali, care va fi difuzat chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, de la ora 23.45 pe Antena 1.

Printre cei care vor participa la spectacol se numără foștii concurenți de la Asia Express, Mihai și Elwira Petre, dar și Lidia Buble. În plus pe scenă va urca și Liviu Teodorescu.

De asemenea, Simona Gherghe va face și ea parte din show.

Ştefan Bănică, dezvăluiri despre show

„Știu că publicul meu aştepta de mai multă vreme un semn de la mine referitor la concertul de Crăciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării. Anii trecuţi, mulţi dintre cei care nu locuiau în Bucureşti îşi programau chiar şi concediile în aşa fel încât să ajungă la concertele mele de la Sala Palatului.

Şi era extrem de măgulitor, dar, în acelaşi timp, era şi o responsabilitate faţă de publicul meu şi faţă de această producţie uriaşă, care este concertul de Crăciun. Anul acesta am sperat până în ultima clipă că vom putea organiza tradiţionalul concert de Crăciun la Sala Palatului. Însă, după cum bine ştiţi, au existat şi există în continuare restricţii referitoare la organizarea concertelor în sălile de spectacol şi o nesiguranţă pe care o resimţim cu toții, pe toate planurile.

Un grad de ocupare a sălii de 30%, chiar şi de 50%, cum s-a hotărât acum câteva zile, ar fi creat mâhnire şi frustrare, atât pentru cei care doreau să vină la spectacol, cât şi pentru mine. Pentru că show-ul de Crăciun înseamnă acea energie fantastică care se naşte acolo, bucuria de a fi toţi împreună, nu doar o parte, când trăim la unison emoţia şi magia acestui concert. Cei care vin la concertele mele de Crăciun, aşa cum am zis de atâtea ori, sunt a doua mea familie, cu care sărbătoresc Crăciunul.

Şi atunci cum să mă simt când le-aş fi spus unora «nu veniţi, că nu e voie»? E ca şi cum le-aş fi spus unora dintre membrii familiei: «voi nu veniţi la masa de Crăciun, că nu vă pot primi pe toţi în casă!». Ăsta a fost sentimentul pe care l-am avut când am fost pus în situația de a alege cum să facem concertul anul ăsta. Am înţeles şi nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac.

În concluzie, concertul de Crăciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta în condiţiile în care am fost obişnuiţi până în 2019. Şi atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat în aceşti ani, pentru publicul meu şi pentru munca enormă care se află în spatele organizării unui astfel de eveniment, să nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumătăţi de măsură.

În paralel, lunile astea m-am gândit la mai multe soluţii ca să ducem mai departe tradiţia concertului de Crăciun şi, aşa cum am făcut şi anul trecut, am recurs la soluţia înregistrării, de această dată a unui concert live, în premieră, într-un platou de televiziune, cu un public extrem de restrâns. Acesta va fi cadoul pe care îl facem în noaptea de Crăciun tuturor celor care iubesc concertele noastre.

Şi astfel menţinem tradiţia concertelor de Crăciun, care au intrat în casele voastre prin intermediul televiziunii în fiecare an, timp de 20 de ani neîntrerupți, chiar dacă în ultimii doi ani, din cauza situației prin care trecem, nu am mai concertat la Sala Palatului. Așadar, ne puteți urmări pe data de 25 decembrie, de la ora 23.45, la Antena 1. Și sper ca anul viitor să ne putem întâlni din nou faţă în faţă, într-un număr cât mai mare, la Sala Palatului”, a transmis Ştefan Bănică printr-o postare pe rețelele de socializare.

