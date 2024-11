Ștefan Bănică Jr. s-a dat la Adriana Bahmuțeanu, dar ea l-a refuzat! Care e motivul? „Mi se pare impardonabil să...”

Puțin sunt cei care știu că în urmă cu ceva timp un nou cuplu era să apară pe scena mondenă. Mai exact, se pare că Ștefan Bănică Jr. a încercat să o cucerească pe Adriana Bahmuțeanu. Deși și-a dorit-o ca parteneră, cântărețul nu s-a ales cu nimic, căci bruneta l-a refuza categoric. Acum, aceasta a vorbit despre cele întâmplate la acea vreme și a dezvăluit de ce i-a spus un „NU” categoric lui Ștefan Bănică Jr.

Atunci când vine vorba de bărbații din viața Adrianei Bahmuțeanu, gândul tuturor zboară la Silviu Prigoană și la numeroasele nunți și divorțuri pe care cei doi le-au avut. Însă, se pare că și Ștefan Bănică Jr. a curat-o pe brunetă, însă aceasta l-a refuzat categoric. Două motive foarte clare au stat la baza refuzului său, iar acum bruneta a dezvăluit care au fost acelea.

Așa cum spuneam, în urmă cu ani de zile, Adriana Bahmuțeanu a fost curtată de Ștefan Bănică Jr. Se pare că acesta i-a făcut avansuri după divorțul de Mihaela Rădulescu. Însă, deși artistul a vrut să intre în grațiile brunetei, nu a reușit, iar acum aceasta a dezvăluit care au fost motivele pentru care i-a spus pass.

Ei bine, se pare că în primul rându Adriana Bahmuțeanu l-a refuzat pe Ștefan Bănică Jr. pentru că acesta nu era genul ei de bărbat. Însă, pe lângă asta, a mai avut și un alt motiv bine întemeiat. Vedeta a mărturisit că nu avea cum să accepte o relație cu acesta pentru că era fostul soț al prietenei ei. Aceasta are un principiu foarte clar și nu putea să o „trădeze” pe Mihaela Rădulescu.

De asemenea, pornind de la această discuție, vedeta a dezvăluit și care sunt principiile ei de viață și care lucruri sunt tabu pentru ea. Mai mult, bruneta a avut și câteva păreri despre femeile care înșală.

„Am niște principii mai conservatoare. Nu mi se pare ok să te combini cu fostul prietenei, nu mi se pare ok să îți împarți soțul, nu mi se pare ok să îți înșeli soțul. Eu nu mi-am înșelat soții cât am fost cu ei.

Când nu am mai fost cu ei, treaba mea. Cât am fost cu ei, în relație 1 la 1, nu. Telefonul era pe masă, putea să sune oricine, nu m-am ferit cu absolut nimic. Femeile care înșală de fapt sunt nefericite în relațiile lor. Nu o fac pentru că își doresc neapărat niște aventuri din astea. Nu, pur și simplu sunt nefericite, sunt nevalidate, nu sunt apreciate, nu sunt iubite în relația de cuplu”, a spus Adriana Bahmuțeanu.