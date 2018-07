Ștefan Floroaica de la Exatlon a ajuns pe mâna medicilor: ”Mi-a fost teamă să nu fie ceva serios”

Ștefan Floroaica s-a întors din Republica Dominicană cu o serie de probleme de sănătate. După accidentările serioase de la Extalon, “războinicul” a fost nevoit să își facă o serie de analize la spital! (Promotiile zilei la monitoare )

Ștefan de la Exatlon a trăit în condiții grele la Exatlon și a avut parte, din păcate, și de câteva accidentări serioase. Motiv pentru care a ajuns pe mâna medicilor.

"In concurs, m-am lovit la cap si chiar am avut dureri mari in zona tamplelor! Mi-a fost teama sa nu fie ceva serios, cu repercursiuni viitoare, asa ca, la inceputul saptamanii, mi-am facut programare la medic pentru o tomografie. Am stat ceva la analiza aceea si chiar am avut emotii in privinta rezultatului, dar, din fericire, dupa o asteptare care mi s-a parut ca a durat ani de zile, totul a fost OK. Nu am afectate zonele sensibile, ci, acum, sunt bine, pericolul a trecut", a declarat "razboinicul.", a declarat Ștefan pentru wowbiz.ro.

Ștefan Floroaica a ajuns pe mâna medicilor

Dacă în privința semnelor de pe abdomen, Ștefan nu mai poate face nimic, poate doar o atenuare a lor, ei bine, pentru loviturile din zona capului din fazele finale ale competitței, tânărul în vârstă de 25 de ani a dorit să facă niște investigații medicale. Din acest motiv, s-a și prezentat la spital și a făcut o tomografie!