Steliano Filip, tată pentru a doua oară! Soția fotbalistului a născut o fetiță perfect sănătoasă

Fericire fără margini în familia lui Steliano Filip (28 de ani). Fostul fundaș a devenit tată de fetiță pentru a doua oară. Alături de soția lui, fotbalistul trăiește din nou una dintre cele mai mari împliniri personale. Ce nume au ales cei doi pentru fetița lor.

După un mariaj sortit eșecului, finalizat cu scandal, Steliano Filip și-a găsit fericirea alături de noua lui soție, cea care în urmă cu doar câteva ore l-a făcu din nou tată. La doi ani de la separarea de prima soție Bianca Marina, sportivul și Fiviane și-au unit destinele în vara anului trecut, pe data de 24 iunie 2024. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fostul dinamovist fiind îndrăgostit până peste cap de partenera lui. În urmă cu ceva timp, acesta mărturisea că are o relație specială cu femeia care i-a devenit soție. Citește și: Steliano Filip s-a recăsătorit! Fostul dinamovist a ajuns la altar, iar mama copilului său, cu Mario Iorgulescu

„Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment! Am găsit persoana care mă completează, am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Și eu și Fiviane ne dorim să formăm o familie frumoasă”, a declarat Steliano Filip pentru antenastars.ro.