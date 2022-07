Stephan Pelger, răpit și jefuit: ”M-am trezit într-un portbagaj al unei mașini, într-un șanț”

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Stephan Pelger și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai traumatizantă experiență pe care a trăit-o în viața sa. Designerul a fost răpit și jefuit când se afla pe Coasta de Azur.

Stephan Pelger, în vârstă de 42 de ani, și-a deschis sufletul, iar, în cadrul unei emisiuni de televiziune, a mărturisit care a fost cea mai traumatizantă experiență din viața lui prin care a trecut. Designerul a mărturisit că, atunci când se afla pe Coasta de Azur, a fost răpit și jefuit. Purta bijuterii extrem de scumpe, iar, când se afla la restaurant, în jurul orei 23:00, a fost împins de către un bărbat într-o mașină. De atunci, 11 ore nu își amintește ce s-a întâmplat.

Stephan Pelger: ”M-am trezit într-un portbagaj al unei mașini, într-un șanț”

Cu o apăsare în voce, Stephan Pelger a dezvăluit faptul că oamenii legii l-au găsit în portbagaj, într-un șanț, la 40 de kilometri de Cannes, în jurul orei 9 dimineața. Bărbatul fusese jefuit și lăsat în lenjerie intimă.

”Purtam bijuterii în valoare de 150.000, 200.000, dintre care jumătate erau ale mele personale, jumătate erau împrumutate și mafia de pe Coasta de Azur, care e din ce în ce mai prezentă în locuri de genul acesta, în restaurante, diverși oameni sunt filați, după care răpiți, jefuiți, în general. Povestea a fost una foarte ciudată, pentru că eu, prietenele mele cu care fusesem la masă au ieșit cu zece minute înainte, plecaseră cu șoferul lor, eu îmi chemasem șoferul meu, am ieșit de pe ușa clubului și am fost împins. 11 ore nu mai am niciun fel de memorie, m-am trezit într-un portbagaj al unei mașini, la 40 de kilometri distanță de Cannes, unde am și fost găsit într-un șanț.

La 9 dimineața m-a găsit poliția. La 11 am plecat din restaurant, așa cum arată filmările, se vede din filmări că am fost împins de către un bărbat într-o mașină și, de acolo, nu se mai știe nimic, decât la 9 dimineața când a venit salvarea și poliția și m-a găsit la 40 de kilometri de Cannes, în chiloți, fără bijuterii”, a mărturisit Stephan Pelger în cadrul emisiunii „În oglindă”.

Sursă foto: captură video Youtube