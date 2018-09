Stephan Pelger nu-și revine după ce a fost bătut de două femei la Cannes: ”De cinci săptămâni nu am mai lucrat”

A trecut o lună de la experiența neplăcută prin care a trecut după ce a fost bătut crunt de două femei la Cannes însă Stephan Pelger nu și-a revenit. Designerul nu a mai lucrat de cinci săptămâni.

Stephan Pelger a rămas cu traume după experiența traumatizantă din Cannes. Următorul proces va avea loc în februarie 2019, iar în martie magistrații vor da sentința finală în cazul celor două agresoare.

„Erau criminale, una dintre ele avea 35 de procese pe rol, cealaltă avea nu ştiu câte. Am ajuns pe mâna unor infractoare în adevăratul sens al cuvântului. Poliţia franceză, care se mişcă încet, a accelerat toată treaba. Am avut înfăţişarea cu ele noaptea, procesul a început a doua zi. Toată treaba a pornit de la filatorii din cluburi, care pun ochii pe cineva care este mai extravagant îmbrăcat. A fost cea mai grea experinţă a vieţii mele, dar am şi învăţat multe. Au fost judecate şi închise fără drept de apel, fără recurs, şi în februarie urmează procesul civil. De cinci săptămânui nu am mai lucrat, mă bazeze pe angajaţii mei”, a spus Stephan Pelger în cadrul unei emisiuni TV.

Stephan Pelger se bucură că este în viață

Stephan Pelger se bucură că este în viață, pentru că lucrurile puteau lua o întorsătură și mai gravă. Acesta a povestit cum două femei l-au târât într-o mașină și l-au jefuit, lăsându-l doar într-o pereche de pantaloni. Bătaia a fost atât de cruntă încât designerul a avut nevoie de mai multe copci în zona capului. Creatorul de modă a vrut să le spună prietenilor săi virtuali prin ce a trecut, fiind recunoscător că a scăpat cu viață din această întâmplare teribilă.

„În această dimineață (duminică, 12 august n.r), la ora 9 dimineața, s-a întâmplat ceva inimaginabil în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu fie niciun motiv de îngrijorare pentru voi sau pentru Facebook și Insta, dar sunt atât de speriat încât scriind despre asta poate pot trece mai repede peste acest incident teribil, care a avut loc la Cannes. Două femei au sărit dintr-o mașină și m-au tras înăuntru și m-au condus într-o parcare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat și m-au aruncat îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important!

Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat! După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital, am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei care nu au plecat de lângă mine nicio clipă. Sunt recunoscător că am supraviețuit după această tentativă de crimă. Încă iubesc Cannes și mă voi întoarce aici, dar asta îmi va rămâne mereu în minte. A trebuit să scriu despre asta, mă simt ușurat acum și fericit că sunt în viață. Mulțumesc îngerului meu păzitor", a scris Stephan Pelger pe pagina lui de Facebook.