Stere Halep a rupt tăcerea după ce Simona a ajuns în finala de la Wimbledon. “Dragii mei, e atât de simplu, o…”

Simona Halep s-a calificat, joi, în finala de la Wimbledon 2019, după ce a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3. În ultimul act, românca se va duela cu Serena Williams (10 WTA). Stere Halep, tatăl româncei, a vorbit despre performanţa fiicei sale.

Stere Halep a lăudat jocul prestat de Halep în semifinala disputată joi, contra Elinei Svitolina şi a dezvăluit că preconiza ca la 27 de ani, vârsta Simonei din acest moment, sportiva va obţine cele mai bune performanţe ale carierei.

“Simona a deţinut în totalitate controlul cu Svitolina. A ieşit exact cum voia ea şi cum voiam şi eu. Dragii mei, e atât de simplu. Simona şi-a construit de mică acest mental. O casă nu se face peste noapte, până nu faci temelia. Sunt native maturitatea şi inteligenţa pe care le are în joc. Evident, orice om are şi momente mai slabe. Important e că îşi revine imediat. Eu am spus-o cu mulţi ani în urmă: Simona va face minuni în tenis când va ajunge la 27 de ani!“, a declarat Stere Halep, la DigiSport.

De asemenea, Stere Halep i-a oferit şi un sfat fiicei sale, acela de a nu avea complexe în finală contra sportivei din Statele Unite ale Americii, Serena Williams, care a trecut fără emoţii în semifinale de Barbora Strycova (54 WTA), scor 6-1, 6-2: “E normal să ai respect faţă de o legendă a tenisului mondial. Dar când intri la luptă, trebuie să uiţi că e Serena. Depinde cum va aborda acest meci şi cum va gestiona emoţiile faţă de ea. Dacă îşi bagă în minte că e o persoană oarecare, atunci va fi câştigătoare”, a declarat Stere Halep, la DigiSport.

Serena Williams a câştigat nouă dintre cele 10 dueluri directe cu Simona Halep. Singura dată când sportiva din România s-a impus s-a întâmplat la Turneul Campioanelor din 2014, când Halep câştiga clar în grupe, scor 6-0, 6-2. Tot în aceeaşi competiţie, dar în finală, Williams a câştigat detaşat, scor 6-3, 6-0.

Simona Halep (7 WTA) – Serena Williams (10 WTA), finala feminină de la Wimbledon 2019, se dispută sâmbătă, 13 iulie, de la ora 16:00.