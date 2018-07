Artista Narcisa Suciu a fost nevoită să plece din Finlanda, unde locuiește alături de fiica ei, pentru a rezolva niște probleme medicale urgente. ( Ea a dezvăluit că este vorba de problem la dantură și că îi este teamă de cabinetul stomatologic, având încredere doar într-un singur medic, din România.

„Eu sunt o fricoasă și până găsesc un medic în care să am încredere, indiferent de ce branță de medici e vorba, durează un pic. În urmă cu douăzeci de ani, am cunosxcut o fată puținmai mare decât mine, un medic stomatolog care mi-a făcut niște lucrări care au ieșit așa cum am vrut eu și pentru că am încredere în ea, am păstrat-o.

Prețurile sunt mai mici aici, vreau să nu mă doară dinții niciodată, să fie sănătoși. Sunt cu soțul meu aici în România, fiica mea e cu iubitul ei și cu cățelul nostru, în Finlanda. Am mers să-i cunoaștem și pe părinții lui recent, știu că are o familie bună și Daria se simte acolo ca acasă”, a spus vedeta, la Antena Stars.

Narcisa Suciu s-a stabilit în Finlanda

Fata Narcisei Suciu s-a făcut mare deja! Artista este o mămică extrem de fericită. Ea și fata ei, Daria, sunt stabilite în Finlanda, orăşelul Outokumpu, de mai mulți ani. Se pare că acum odorul ei a prins aripi și a plecat de-acasă, obligată fiind de job-ul ei. Frumoasa Daria este pasionată de fotografie, iar după ce a terminat liceul de arte, s-a decis să plece de-acasă și să-și urmeze pasiunea.

Narcisa a lăsat România în urmă cu mulți ani, în favoarea Finlandei, acolo unde s-a mutat cu familia ei.

„Nu-mi imaginam că o să vină ziua asta”