Acasă » Știri » Strategia lui Mihai Trăistariu. Cum și-a închiriat apartamentele din Mamaia Nord, de 1 Mai: ”Le am date pe toate!”

Strategia lui Mihai Trăistariu. Cum și-a închiriat apartamentele din Mamaia Nord, de 1 Mai: ”Le am date pe toate!”

De: Anca Chihaie 22/04/2026 | 12:58
Strategia lui Mihai Trăistariu. Cum și-a închiriat apartamentele din Mamaia Nord, de 1 Mai: ”Le am date pe toate!”
Mihai Trăistariu
Pe măsură ce se apropie minivacanța de 1 Mai, litoralul românesc intră deja în ritm de sezon estival, iar stațiunile de la Marea Neagră se pregătesc pentru un val consistent de turiști. Perioada este considerată, în mod tradițional, debutul neoficial al verii, motiv pentru care gradul de ocupare al unităților de cazare crește rapid încă din primele luni ale anului.
În acest context, tot mai mulți proprietari de apartamente și garsoniere din zonele turistice își ajustează strategiile de promovare pentru a-și asigura rezervări din timp. Printre aceștia se numără și Mihai Trăstariu, care deține mai multe proprietăți pe litoral și care a reușit să își ocupe complet locurile de cazare înainte de începerea oficială a sezonului.

Cum și-a închiriat Mihai Trăistariu apartamentele de 1 Mai

Spre deosebire de alți proprietari care încep promovarea abia în primăvară, acesta a ales să își facă vizibile ofertele încă din sezonul rece. Activitatea de promovare a început din ianuarie, perioadă în care au fost publicate constant anunțuri și materiale de prezentare, la intervale regulate de câteva zile. În paralel, au fost realizate și transmisiuni video de pe litoral, cu scopul de a menține interesul potențialilor turiști și de a stimula rezervările timpurii.

Această abordare a avut ca rezultat ocuparea integrală a apartamentelor pentru perioada 1 Mai, cu mult înainte de apropierea efectivă a datei. Mai mult, o parte semnificativă din sezonul estival a fost deja rezervată, ceea ce indică o cerere constantă și un grad ridicat de fidelizare a clienților. Oaspeții recurenți joacă un rol important în acest proces, mulți dintre aceștia revenind anual sau recomandând locațiile altor familii și grupuri de prieteni.

„Păstrez și în acest an tarifele din anii trecuți, n-am scumpit deloc, căci nu vreau să-mi pierd clienții, pentru câteva sute de lei în plus”, a spus Mihai Trăstariu.

Proprietarul a ales să nu se bazeze exclusiv pe clienții existenți, ci să caute permanent noi rezervări, pentru a compensa perioadele în care unii turiști aleg destinații externe sau alte zone de vacanță. Această dinamică impune o activitate continuă de promovare și actualizare a ofertelor.

Tags:

