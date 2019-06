Strigăt de ajutor pentru Andrei, un tânăr mutilat care își crește de mic frații după ce părinții i-au părăsit. Casa le-a luat foc

Povestea cutremurătoare de viață a lui Andrei Bozu, un tânăr mutilat care își crește de mic frații după ce părinții i-au părăsit, a impresionat numeroși oameni, care au lansat apeluri emoționante pe rețelele de socializare. În postările făcute, sunt prezentate experiențele traumatizante trăite de acesta. El a muncit de când se știe ca să își hrănească frații și să aibă cu toții un acoperiș deasupra capului.

Sute de moldoveni, dar și români s-au unit pentru un scop caritabil: vor să strângă bani pentru ca Andrei Bozu, un bărbat de 29 de ani din satul Săseni, situat în raionul Călărași, să își refacă locuința distrusă de un incendiu… în care continuă să stea împreună cu frații săi mai mici. În copilărie, ei au fost părăsiți atât de tată, cât și de mamă, care și-a refăcut viața fără să îi pese de proprii copii. La 17 ani, Andrei și-a pierdut brațul stâng în urma unui accident produs într-un grajd, însă nici această dramă nu l-a oprit din dorința lui de a fi și mamă, și tată pentru frații lui și a continuat să muncească din greu. Până acum câteva luni, visul lui cel mai mare era să își cumpere o proteză ca să poată lucra și mai mult, însă… în urmă cu trei luni, un incendiu puternic le-a mistuit casa… locuință pe care Andrei a cumpărat-o din banii câștigați de el.

“Unele cruci sunt mult prea greu de dus in viata… La varsta de 10 ani, tatal lui Andrei i-a parasit. La scurt timp dupa asta, si mama si-a refăcut familia si Andrei cu fratii lui mai mici au ramas in voia sortii. Andrei a fost si tata si mama si nu a mai stiut ce inseamna copilarie… La 17 ani, soarta l-a ingenunchiat pe Andrei, atunci cand si-a pierdut un brat in timpul muncii la un grajd de animale… dar a rezistat, a fost atat de puternic sa munceasca mai departe si sa isi cumpere o casuta, modesta, mica, dar a lor?

Si acum ma intreb oare cat poate duce acest om? Oare cat de nedreapta este viata? Ca dupa tot prin ce a trecut…? Anul acesta, in data de 19 martie, sa le arda si casa? Tot ce a muncit, saracul ,asa cum a putut, totul i-a fost luat de flacari.., Andrei nu mai crede si nu mai spera in minuni, nu stiu daca in locul lui oricare din noi ar mai crede in ceva bun… in ziua de maine ??? Dar eu cred in puterea bunatatii omenesti?Eu cred si sper ca nu veti ramane indiferenti la istoria acestui baiat… El are nevoie de sustinere pt ca singur deja nu mai poate face fața ? Vreau sa va rog sa il ajutam sa refaca casa… Visul lui Andrei cel mai mare este o proteza la mana, dar, in acest moment, urgenta e renovarea casei ca sa aiba unde locui, dupa, cu ajutorul lui Dumnezeu si a oamenilor buni, sper mult sa ii indeplinim si acest vis? Din inima pentru un destin distrus si o speranta in ziua de maine… (…).

