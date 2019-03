Strigătul de disperare al unei mame: „Nu vreau să ajungă în scaunul cu rotile”. Micuţul Răzvan are nevoie de 75.000 de euro pentru o operație în SUA

O operație care costă 75.000 de euro în schimbul unei vieți normale pentru fiul lor, de doar 6 ani. Este un efort financiar mult prea mare pentru familia Olteanu din Balș, care apelează la oameni cu suflet pentru ajutor. Copilul se află deja pe lista de așteptare a unui spital din St Louis, SUA. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea lui tulburătoare.

“Suntem Cristina și Octavian Olteanu și vă suntem extrem de recunoscători dacă vă rupeți puțin din timpul dumneavoastră pentru a afla povestea băiatului nostru Răzvan.

În iunie 2012 am fost binecuvântați cu doi băieți. Din păcate, copiii s-au născut prematur, provenind dintr-o sarcină gemelară, iar unul dintre ei a fost diagnosticat la vârsta de o lună cu paralizie cerbrală, care a dus apoi la stabilirea diagnosticului de tetrapareză spastică.

A fost un chin să îl vedem crescând fără să poată merge, să se joace în voie, să își petreacă timpul cu alți copii de vârsta lui. Acum are 6 ani și deși face permanent kinetoterapie, terapie Bobath, ergoterapie, terapie pedia și multe altele, progresele sunt mici și foarte lente.

Anul acesta, prin intermediul internetului am aflat de minunile făcute de doctorul T. S. Park și echipa sa la spitalul de copii din St. Louis, SUA. Intervențiile chirurgicale de acolo, cea de rizotomie dorsală selectivă (RDS), completată de cea ortopedică (PERCS), combinate cu terapia recuperatorie au avut rezultate miraculoase inclusiv în cazul unor copii de la noi din țară.

Răzvan îndeplineşte condițiile și va putea fi operat

După ce am citit zeci de testimoniale și chiar am luat legătura cu părinții unor copii operați de dr. Park, ne-am luat inima în dinti și am aplicat pentru o programare. În urma unei consultații la distanță, în cadrul căreia doctorii din SUA au primit toate documentele medicale, radiografiile și un material video realizat conform unor indicații riguroase, am primit de curând acceptul clinicii: Răzvan îndeplineşte condițiile și va putea fi operat!

Am fost puși pe lista de asteptare și suntem foarte entuziasmați de șansa pe care am primit-o. Considerăm că îi suntem datori băiatului nostru să nu ratăm această oportunitate, mai ales pentru că alternativa este una de coșmar: nu va putea să meargă niciodată și va deveni prizonier pe viață a unui scaun cu rotile. Costul tratamentului este în jur de 75.000 de dolari, iar această sumă este peste puterile familiei noastre.

Din această cauză apelăm la ajutorul și bunăvoința dumneavoastră si am lansat acest apel umanitar, având încredere că oamenii cu inimă mare pot schimba destinul lui Razvan”, au postat părinţii copilului pe pagina de socializare.

Cei care doresc să ofere ajutor, pot dona și în contul în lei RO97BRDE290SV38217062900, deschis la BRD Filiala Balş, judeţul Olt, titular cont Olteanu Nicoleta Cristina.