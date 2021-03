Suferința cu care s-a confruntat Cezara Dafinescu, după moartea soțului ei: „Eu voiam să mor”

Cezara Dafinescu trăiește o adevărată dramă, după moartea soțului ei. Marea actriță s-a luptat cu o depresie cruntă, după ce Gelu Fronea a murit într-un tragic accident de circulație. Despre cel de-al doilea soț, Cezara Dafinescu a afirmat mereu că a fost sufletul ei pereche.

Dragostea dintre Cezara Dafinescu și Gelu Fronea a fost extrem de intensă, atât de intensă încât marea actriță renunțase la teatru pentru adevărata ei dragoste. Însă, din păcate, fericirea actriței a luat sfârșit odată cu accidentul de circulație în care și-a pierdut viața Gelu Fronea.

” Am simțit că Gelu este sufletul meu pereche și acum, după atâția ani, am în minte privirea și ochii lui. Perioada aia a fost momentul meu în care am renunțat la teatru și, pentru un om care a iubit atât de mult și își iubește atât de mult meseria, asta a fost definitoriu pentru dragostea asta.

Pe mine nu m-a mai interesat teatrul și a fost perioada mea, de vreo 6 ani, în care am vrut să fiu soție, amantă, gospodină, tot ce vrei’, spunea Cezara Dafinescu despre mariajul cu cel de-al doilea soț, Gelu Fronea.

După dispariția sufletului ei pereche, marea actriță s-a luptat timp de un an cu o depresie cruntă și și-a dorit să moară. „A venit nebunia asta cu accidentul lui stupid, absolut stupid, pe o motocicletă, cu 60 de kilometri la oră. M-am dus la spital și am stat 4 zile, el nu a murit, de cât de puternic era organismul. Era, bineînțeles, conectat la aparate, iar eu, în nebunia mea, eram sigură că se va face bine. Un an de zile după șocul ăsta, după moartea lui, nu am fost om. De fapt eu voiam să mor. La ora 1.00 am vorbit cu el, și la ora 3.00 m-a sunat Poliția să-mi spună că motocicleta este la ei. Eu voiam să mor. Poate că s-a întâmplat așa pentru că l-am iubit prea mult", a mai spus Cezara Dafinescu.

