Suferința lui Neti Sandu, despre care nimeni nu a știut până acum: „M-am dus prea târziu”

Neti Sandu, celebra astroloaga de la PRO TV, a vorbit, de curând, într-un interviu, despre niște aspecte mai puțin cunoscute despre viața ei.

Vedeta, care pare neschimbată față de momentul în care a apărut pentru prima oară la TV, ajunsă acum la 62 de ani, a ieșit recent dintr-o relație care a durat 10 ani.

Ea a recunoscut că a avut nevoie de terapie, pentru a depăși perioada grea. „Regret că am stat prea mult în suferinţă, înainte să mă duc la terapie. M-am dus prea târziu.

Abia după ce am fost la terapie, am reuşit să înţeleg ce se întâmplă în interiorul meu. Mi-a răspuns la foarte multe chestii la care nu avea cine să-mi dea răspunsul şi lucrurile s-au revelat de la sine, în timpul terapiei şi după, iar pe altele le-am aflat pentru că am lucrat în terapie”, a spus Neti Sandu pentru okmagazine.

Despre pasiunile ei secrete

Neti Sandu a mai vorbit și despre micile ei pasiuni, pe care lumea nu le știe. „Îmi plac şi hainele care îmi dau o stare pe care poate n-am de unde să o iau în acel moment. Faptul că-mi aleg o bluză cu flori îmi aduce aminte de bunica, de rochiile ei cu flori, dacă port ceva cu forme geometrice, carouri, îmi aduce aminte de mama, care purta acest gen.

Şi multe alte combinaţii care îmi aduc aminte de un personaj de film, de exemplu, şi îmi dau starea aia. Mie hainele pe care le port îmi dau o stare anume”, a mai spus vedeta PRO TV, pentru aceeași sursă.

Citește și: Neti Sandu, revoltată după ce a devenit ţinta escrocilor pe Internet: “Primesc tot felul de mesaje”. Avertismentul prezentatoarei de la Pro TV