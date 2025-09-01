Cumpărătorii din Mega Image Concept Store de la Piața Gemeni au avut parte, luni după-amiază, de o surpriză de proporții. Aflat pentru prima dată în România, superstarul hollywoodian Eric Roberts, fratele și mai celebrei Julia Roberts, a mers să deguste produse tradiționale românești, însoțit de promotorul Eduard Irimia.

Cu zâmbetul la purtător, Eric Roberts s-a oprit direct la raionul de dulciuri. Cunoscutul actor a mărturisit că marea lui plăcere o reprezintă dulciurile, așa că a ținut să le încerce pe cele specifice țării. Iar dacă vorbim de ”Gusturi Românești”, ce altceva îl putea cuceri mai mult decât.. tradiționalul salam de biscuiți. “E ca o prăjitură, e minunat”, au fost singurele cuvinte pe care le-a rostit actorul, nominalizat la Oscar în 1986 pentru rolul din Runaway Train.

În periplul său în magazin, fratele Juliei Roberts a făcut o oprire apoi la standul cu salată și produse proaspete ambalate. Vegan fiind, a fost cucerit de varietatea de produse, pentru ca mai apoi să-și satisfacă setea cu un suc de mere despre care a avut numai cuvinte de laudă.

Soția, șefa starului de la Hollywood

Deși gazdele de la Mega Image i-au oferit platouri cu șunculiță, telemea de vacă și mușchi file, fratele Giuliei Roberts n-a vrut să-și dezamăgescă… soția. “Ea mi-a spus fără niciun fel de carne de animal și fără brânză. Soția este șefa”, a ținut să puncteze vedeta în spirit de glumă.

Și pentru că un star are întotdeauna grijă de fani, toți cei au dorit un selfie, fie clienți, fie angajați, cu toții s-au bucurat de imortalizarea clipei. Momentul culmimant a fost când Eric Roberts a trecut dincolo de galantar și a făcut o fotografie de grup cu angajatele raionului mezeluri, brânzeturi și și-a pus pe cap boneta uneia dintre ele.

Într-un top al celor mai cunoscute filme în care a jucat Eric Roberts se numără Runaway Train (1985) – rolul Buck care l-a consacrat la Hollywood și i-a adus nominalizări la Oscar și Globul de Aur -, The Pope of Greenwich Village (1984) – rolul Paulie care i-a adus încă o nominalizare la Globul de Aur, The Dark Knight (2008) și Inherent Vice (2014). Dar, pe lângă acestea, a mai jucat în sute de producții independente.