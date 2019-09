Surprinzător! Amănuntul rușinos trecut în CV chiar de Alexandru Cumpănașu

Candidat la alegerile prezidențiale din acest an, Alexandru Cumpănașu își dorește să își învingă rivalii din cursa pentru fotoliul de Palatul Cotroceni. De curând s-au aflat câteva amănunte în legătură cu CV-ul său, iar una dintre informațiile trecute chiar de el în document nu îi face cinste.

Ce și-a trecut Alexandru Cumpănașu în CV

Alexandru Cumpănașu a făcut de curând cursuri de master la o universitate din Elveția, potrivit CV-ului său intrat în posesia jurnaliștilor mainnews.ro. În document nu apare însă facultatea pe care ar fi absolvit-o. Deși candidează la alegerile prezidențiale, el nu are un CV public, așa cum au ceilalți candidați. Redacția mainnews.ro a încercat să ia legătura cu Alexandru Cumpănașu, însă nu a putut fi contactat.

Din document reiese că din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția. Cu toate acestea, în CV-ul lui nu apare facultatea pe care ar fi urmat-o. Mai mult, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Cumpănașu nu ar fi absolvit o astfel de formă de învățământ.

Toate informațiile menționate la capitolul “Educație și formare” se referă la cursuri sau la atestatele obținute, nu și la formele de învățământ urmate. În 2016, Robert Turcescu a mărturisit că președintele Coaliției pentru Modernizarea României nu a absolvit o facultate.

“Gaseste cineva un curriculum vitae al lui Alexandru Cumpanasu? Ala de la Asociatia pentru Implentarea Democratiei, ala care se chinuie sa faca o emisiune cu ambasadori la Realitatea TV!

Uite care e pontul: o sursa bine informata imi spune ca numitul Cumpanasu n-a terminat nici macar anul I de facultate. Deci n-are studii superioare. Asta nu-i bai ca, deh, tara are nevoie de toti oamenii ei, cu sau fara facultate. Numai ca alde Cumpanasu PREDA de niste ani buni fel de fel de cursuri pe la Colegiul MAI.Deci? Facem un tic-tac cu “specialistul” Cumpanasu?Later edit: Cumpanasu are contract si la SNSPA si, dupa cum se vede si in captura de mai jos, se da mare specialist si in fata unor minti tinere adunate de liberali la Institutul de Studii Populare. E deja prea multa impostura, nu? Hai cu CV-ul Cumpanasului! Sau n-avem?”, scria Robert Turcescu pe Facebook în urmă cu ceva timp.

Potrivit documentului, în perioada 1996-2000, Cumpănașu a obținut un atestat profesional ca programator, analist, ajutor, la Colegiul Național “Ionița Asan” din Caracal. Din octombrie 2015 până în prezent, Alexandru Cumpănașu este președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.