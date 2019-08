Surpriză! Câți lei costă un șezlong pe plajă, la Mamaia

Zeci de mii de români alungați de caniculă au mers și weekend-ul acesta la mare pentru a se revigora. Și cum litoralul românesc a devenit de la an la an din ce în ce mai scump, turiștii au avut o surpriză atunci când au văzut ce preț are închirierea unui șezlong.

Weekend-ul acesta a fost perfect pentru românii care fie abia și-au început concediul la mare, fie au tras doar o fugă pentru a se răcori. Toate stațiunile au fost, din nou, arhipline, și cu greu mai puteai găsi un loc de cazare.

La fel de greu găseai inclusiv un loc de plajă, pentru prosop. Turiștii din Mamaia, cea mai scumpă stațiune de la malul mării, au avut însă o surpriză când au ajuns pe plajă și au văzut cât costă să stai la plajă, ca ”boierii”. Prețul unui șezlong este de 15 lei, de luni până vineri, și 25 lei de vineri până duminică.

Costinești, cea mai aglomerată stațiune

În această stațiune oamenii stau înghesuiți atât pe nisip, cât şi în apă.

Aici, în miezul zilei, plaja abia se mai zăreşte sub zecile de mii de cearceafuri şi şezlonguri. Iar în apă, turiştii formează valuri umane.

Plaja din această stațiune s-a transformat într-un adevărat labirint. Traseul este făcut de miile de prosoape şi cearceafuri care s-au întins pe toată suprafaţa de nisip. Nici intrarea în apă nu este o excepţie. Și acolo trebuie să depuneţi efort ca să vă faceţi loc.

”Ca la chinezi suntem aici”, a declarat un turist pentru stirileprotv.ro. Cei care nu au reuşit să găsească un şezlong liber fac plajă pe dig.

”Nu, nu mai era. Trebuie să vii la 5 dimineaţa ca să prinzi loc. Noi am venit mai târziu“, a mărturisit un alt turist.

DN1 al litoralului, aşa cum a fost botezată din cauza aglomeraţiei şoseaua care face legătura între Constanța şi Mangalia, arăta vineri ca o imensă parcare. În apropiere de Eforie, mai mult s-a stat decât s-a circulat.

În cazul în care vreţi să ajungeţi cu maşina în acest weekend în staţiunile din sudul litoralului, trebuie să vă înarmaţi cu multă răbdare. Sunt porţiuni de drum unde se circulă bară la bară, iar timpul de parcurgere a unui traseu de jumătate de oră va fi de cel puțin o oră.

Potrivit autorităţilor, pe litoral sunt în acest moment peste 100 de mii de oaspeţi înregistraţi oficial.